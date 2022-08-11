Після 24 лютого "Детектор медіа" припинив моніторинг щоденних теленовин і політичних токшоу. Більшість з українських телеканалів тепер транслює спільний телемарафон "Єдині новини". На додачу до щоденного конспекту марафону, а також щотижневого докладного розбору грубих порушень і помилок, видання щомісяця публікує суто статистичну інформацію про спільний інформаційний етер. Наразі у марафоні поступово більшає повторів, водночас вбачається не пропорційний розподіл представництва політичних сил.

Про це йдеться у моніторингу “Детектор медіа” за липень.

Так, кількість унікальних гостей у марафоні “Єдині новини” за два місяці впала на 15%: якщо в травні їх було 904, то в липні — тільки 772.

Крім того, впала кількість розмов в ефірі марафону. Якщо в травні їх було 1949, то в липні — тільки 1788. Замість розмов в ефірі більше показують документальні фільми, концерти й новини.

Також у марафоні поступово більшає повторів. Іноді цілі години заповнюються трансляцією записаних інтерв’ю чи цілих ефірних блоків, які вперше були в ефірі навіть не напередодні, а кілька днів або тижнів тому.

Це також створює “нерівність” між каналами/медіагрупами, які працюють у праймі й мусять оперативно повідомляти новини та готувати підсумковий випуск новин о 21-й годині, й тими, що заповнюють нічний ефір повторами.

За спостереженням авторів моніторингу, попри війну, що триває, марафону не вистачає важливих подій та нових актуальних тем для обговорення. Він стає дедалі менш драматичним і концентрованим, його все частіше розводять “водою”, яка навряд чи може втримати масову аудиторію біля екранів.

Окрім цього, згідно зі статистичними даними, жінки становили лише 26% запрошених гостей марафону “Єдині новини” у липні. Також жінки брали участь тільки у 20% включень в ефір марафону.

Серед 30 найчастіше запрошуваних в ефір гостей — троє жінок. Зокрема, це міністерка окупованих територій Ірина Верещук та голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

Найчастіше в етері бувають політикині та чиновниці, тоді як науковиці, мисткині, дипломатки, економістки, лікарки й жінки-військові — по одному разу або двічі-тричі, якщо пощастить і є актуальність.

Щодо представництва політичних сил в етері, у виданні зауважили, що 69 %, або понад дві третини появ в ефірі народних депутатів припало на “слуг народу”. 14 % — на “За майбутнє”, 8 % — на “Батьківщину”, 6 % на “Голос”, 2 % на “Європейську солідарність” і менш ніж по 1 % — на “Довіру” та позапартійного Дмитра Разумкова. На сімку “слуг”, яких запрошують в ефір найчастіше, припадає 37 % депутатських включень/інтерв’ю.

Таблиця також демонструє загалом і без того відомі, але дотепер не підтверджені цифрами симпатії окремих телеканалів, які їм дозволяють проявляти в межах марафону “Єдині новини”. Представники партії “За майбутнє”, пов’язаної з власником “1+1” Ігорем Коломойським, з’являються лише у блоках “1+1” та “України” — інші їх не запрошують. З чотирьох появ Юлії Тимошенко в національному ефірі три припали на блоки ICTV/СТБ. З трьох запрошених в ефір марафону нардепів від “Європейської солідарності” двоє з’явились у блоці ICTV/СТБ, один — Суспільного. Іронічно, що “Україна” за три тижні липня, які вона ще працювала в ефірі марафону, встигла тричі запросити в ефір нардепа від “Слуги народу” Андрія Геруса — того самого, якого завзято паплюжила три роки тому, йдеться у щомісячному підсумку.