Вибори 2021: На Черкащині та Херсонщині явка нижча за 26%

Явка на проміжних виборах народних депутатів у Черкаській і Херсонській області ледве вища, ніж 20%.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Сьогодні, 31 жовтня 2021 року о 20 годині закрилися виборчі дільниці та завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Згідно з інформацією ЦВК, явка виборців на окрузі № 184 складає 21,39 %, а на №197 – 25,57 %. На цих же округах під час виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка становила 45,96% і 52,01 % відповідно.

Пресслужба ЦВК повідомляє, що голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день після голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.