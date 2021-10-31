Вибори 2021: На Черкащині та Херсонщині явка нижча за 26%

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
Сьогодні, 31 жовтня 2021 року о 20 годині закрилися виборчі дільниці та завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).
Згідно з інформацією ЦВК, явка виборців на окрузі № 184 складає 21,39 %, а на №197 – 25,57 %. На цих же округах під час виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка становила 45,96% і 52,01 % відповідно.
Пресслужба ЦВК повідомляє, що голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.
Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день після голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.
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