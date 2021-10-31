#PandoraPapers
22:45 Вибори 2021: На Черкащині та Херсонщині явка нижча за 26%
22:14 У Великої Британії та Франції суперечка через рибу: зайшла мова про введення санкцій
21:50 На Вінничині на третині дільниць лідирує кандидат від «Європейської Солідарності»
21:13 Другого туру в Харкові не буде: Ігор Терехов перемагає з результатом понад 50%, – екзит-пол
20:40 Найяскравіші образи Гайді Клум до Гелловіну
19:30 Репер Ice Cube відмовився від ролі у фільмі за $9 млн, щоб не робити щеплення проти COVID-19
18:59 Fendi випустив колекцію екологічного одягу для гірськолижного спорту
18:38 Реанімації Чернівців заповнені на 100%, – ОДА
18:28 Вибори у Харкові: спостерігачі заявили про припинення голосування на дільниці, у поліції це спростовують
17:59 В Італії помер ресторатор, якого називають «батьком» тирамісу
17:53 Планета-піца: вчені з NASA розповіли нові деталі про Юпітер
17:32 У метро Токіо чоловік з ножем напав на пасажирів та підпалив потяг, – відео
16:59 В Амстердамі з’явилося безпілотне водне таксі, – фото, відео
16:07 В Іспанії гості готелю вкрали 45 пляшок колекційного вина, найдорожча з них коштує понад $400 тисяч
15:35 Що насправді означає лого BMW?
15:28 Анкара просить Київ не називати закуплені безпілотники Bayraktar «турецькими»
13:59 У Канаді 19-21 листопада відбудеться міжнародний безпековий форум, участь у якому візьме Петро Порошенко
13:29 Вибори мера у Липовці можуть фальсифікувати, – очільниця «Голосу»
13:12 Становлення легенди: FIFA показала архівні світлини Роналдінью
12:34 Лондонська національна галерея прибрала з сайту картину «Христос серед учителів» через антисемітизм
12:23 У США на гелловінській вечірці сталася стрілянина
11:30 Напередодні Гелловіну: Гейлі Бібер повторила культові образи Брітні Спірс
09:45 В Україні за минулу добу зафіксовано 17 430 нових випадків COVID-19
08:59 31 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:40 Сьогодні у двох областях проходять довибори в Раду
07:54 Сонячно та тепло: якою буде погода в Україні 31 жовтня
07:10 Україна перейшла на зимовий час
01:10 «Вона була моєю подругою»: Алек Болдвін вперше на камеру говорив про загибель Галини Гатчінс
01:00 Королівський біограф розповів, чому принц Гаррі та Меган Маркл відмовились від титулу для сина
00:13 Таліби заявили, що відмова визнавати їх уряд може стати «проблемою для всього світу»

30 жовтня

23:56 Під час саміту G20 у Римі відбулася акція протесту: фото

Вибори 2021: На Черкащині та Херсонщині явка нижча за 26%

Явка на проміжних виборах народних депутатів у Черкаській і Херсонській області ледве вища, ніж 20%.

Неділя, 31 жовтня 2021, 22:45

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Сьогодні, 31 жовтня 2021 року о 20 годині закрилися виборчі дільниці та завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Згідно з інформацією ЦВК, явка виборців на окрузі № 184 складає 21,39 %, а на №197 – 25,57 %. На цих же округах під час виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка становила 45,96% і 52,01 % відповідно.

Фото: ЦВК

Пресслужба ЦВК повідомляє, що голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

Результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день після голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.

Теги: вибори 2021, вибори, Херсонська область, ЦВК, Черкаська область

Читати #Букви у Telegram і у Facebook