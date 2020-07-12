У другому турі виборів президента Польщі, які відбулися сьогодні, попередню перемогу з відривом у менше 1% здобув чинний президент Анджей Дуда. Ipsos, яка проводила опитування, повідомила, що на підставі екзит-полу неможливо визначити переможця виборів.

Про це повідомляє телеканал TVN24.

Анджей Дуда отримав 50,4% підтримки, а Рафал Тшасковскі – 49,6% – згідно з опитуванням, проведеним Ipsos. Компанія повідомила, що на підставі цього екзит-полу неможливо визначити переможця виборів. Похибка для екзит-полу становить 2 відсотки, а різниця в підтримці між двома кандидатами становить 0,8%.

Тому остаточний результат вже буде після оголошення офіційних підрахунків голосів в понеділок.

Явка на виборах склала 68,9%, що є абсолютним рекордом за історію незалежної Польщі.

Дуда після закінчення другого туру президентських виборів заявив, що він радий своєму переобранню на другий термін.

У той же час польський лідер визнав, що це поки попередні результати голосування.

“Виграти вибори при майже 70-відсотковій явці – це небувала подія”, – сказав Дуда.

У свою чергу Тшасковський переконаний, що підрахунок голосів покаже, що перемогу здобув він.

“Все, що вам потрібно зробити, це підрахувати голоси”, – додав він.

Він підкреслив, що “ця ніч буде нервовою для всіх в Польщі”.

“Але я абсолютно переконаний, що якщо ми будемо рахувати голос за голосом, ми переможемо”, – сказав він.

Очікується, що перші часткові офіційні результати другого туру будуть оголошені вранці у понеділок.