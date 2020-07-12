Про це повідомляє телеканал TVN24.
Анджей Дуда отримав 50,4% підтримки, а Рафал Тшасковскі – 49,6% – згідно з опитуванням, проведеним Ipsos. Компанія повідомила, що на підставі цього екзит-полу неможливо визначити переможця виборів. Похибка для екзит-полу становить 2 відсотки, а різниця в підтримці між двома кандидатами становить 0,8%.
Тому остаточний результат вже буде після оголошення офіційних підрахунків голосів в понеділок.
Явка на виборах склала 68,9%, що є абсолютним рекордом за історію незалежної Польщі.
Дуда після закінчення другого туру президентських виборів заявив, що він радий своєму переобранню на другий термін.
У той же час польський лідер визнав, що це поки попередні результати голосування.
“Виграти вибори при майже 70-відсотковій явці – це небувала подія”, – сказав Дуда.
У свою чергу Тшасковський переконаний, що підрахунок голосів покаже, що перемогу здобув він.
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“Все, що вам потрібно зробити, це підрахувати голоси”, – додав він.
Він підкреслив, що “ця ніч буде нервовою для всіх в Польщі”.
“Але я абсолютно переконаний, що якщо ми будемо рахувати голос за голосом, ми переможемо”, – сказав він.
Очікується, що перші часткові офіційні результати другого туру будуть оголошені вранці у понеділок.
- Нагадаємо, у першому турі президентських виборів в Польщі виграв нинішній державний лідер Анджей Дуда.
- Відповідно до соцопитування служби Pollster для програми “Wiadomości” польського телеканалу TVP1, більшість поляків віддає перемогу на виборах президента нинішньому державному лідеру Анджею Дуді.