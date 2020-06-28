Covid-19 Україна

оновлено 28.06.2020 о 22:02

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Вибори президента Польщі: опубліковані екзитполи

До другого туру виборів президента Польщі проходять діючий глава держави Анджей Дуда та головний опозиційний кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський.

Неділя, 28 червня 2020, 22:58

Про це повідомляє телеканал TVN24 з посиланням на екзитпол, оприлюднений за результатами голосування на 28 червня.

За даними екзитполу, Дуда отримав 41,8% голосів, а Тшасковський – 30,4%. Другий тур, в якому саме вони визначать переможця, відбудеться 12 липня.

Інші кандидати, що брали участь у виборах, отримали значно меншу підтримку виборців. Так, незалежний кандидат Шимона Головню підтримали 13,3%, кандидата від крайньої правої партії “Конфедерація” Кшиштофа Босака – 7,4%, голову партії “Весна” Роберта Бедроня – 2,9%, а керівника Польської селянської партії Владислава Косиняк-Камиша – 2,6%.

  • Президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, перенесли через епідемію коронавірусу.
  • Раніше ряд колишніх президентів і прем’єрів Польщі у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на майбутніх президентських виборах, і закликали громадян вчинити так само. Політики зазначали, що вважають “псевдовиборами” призначені на 10 травня президентські вибори в тій формі, в якій вони заплановані (голосування поштою).
Теги: президентские выборы, Польща

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