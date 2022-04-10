Сьогодні, 10 квітня, у Франції проходять голосування в першому турі президентських виборів. На них ультраправа кандидатка Марін Ле Пен представляє несподівану загрозу сподіванням президента Емманюеля Макрона на переобрання.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Ще кілька тижнів тому опитування громадської думки вказували на легку перемогу проєвропейського союзу, центриста Макрона, якому сприяла його активна дипломатія щодо України, сильне відновлення економіки та слабкість роздробленої опозиції.

Але його пізній вступ у передвиборчу кампанію, лише з одним великим мітингом, який навіть його прихильники визнали неприйнятним, і його зосередженість на непопулярному плані підвищення пенсійного віку підірвали рейтинги президента разом із різким зростанням інфляції.

На противагу цьому, антиімміграційна, євроскептична ультраправа Ле Пен впевнено їздила по Франції, усміхалася, її прихильники скандували “Ми переможемо! Ми переможемо!”. Їй підсилило багатомісячне зосередження уваги на питаннях вартості життя та значне падіння підтримки її суперника з ультраправого Еріка Земмура.

Безперечно, соціологічні опитування все ще показують, що Макрон очолить перший раунд і виграє другий тур проти Ле Пен 24 квітня, але кілька опитувань тепер говорять, що це в межах похибки.

Голосування починається о 8 ранку (06:00 за Гринвічем) і закінчується о 18:00 за Гринвічем, коли будуть опубліковані перші екзит-поли. Такі опитування зазвичай дуже надійні у Франції.

“Ми готові, і французи з нами”, – сказала Ле Пен своїм прихильникам на мітингу в четвер, закликаючи їх проголосувати за неї, щоб понести “справедливе покарання, на яке заслуговують ті, хто так погано керував нами”.

Довідка: французька державна та політична діячка. Депутатка Національних зборів Франції від 11-го виборчого округу департаменту Па-де-Кале з 18 червня 2017 року. Лідер політичної партії “Національне об’єднання” з 16 січня 2011 до 13 вересня 2021 року. Відрізняється ультраправими, євроскептичними поглядами, шанувальниця політики президента Росії Володимира Путіна.