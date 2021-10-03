Про це свідчать дані ЦВК.
За результатами опрацювання 99,92% голосів перемагає керівна партія “Грузинська мрія – 46,65% голосів. На другому місці “Єдиний національний рух” (ЄНР), створений 2001 року експрезидентом країни Міхеїлом Саакашвілі, – 30,7% виборців.
Партія експрем’єра Георгія Гахарії “Для Грузії” замкнула трійку лідерів, але з великим відривом – 7,79% голосів.
Інші політичні сили отримали такі результати:
- “Лело” – 2,71%;
- “Європейська Грузія” – 1,66%;
- Альянс Патріотів – 1,46%;
- “Третя сила” – 1,27%;
- Лейбористи – 1,38%;
- “Girchi” “მეტი თავისუფლება” Зураба Джапарідзе – 1,44%;
- “Girchi” – 0,95%;
- “Громадяни” – 0,83%;
- “Для народу” – 0,85%;
- “Droa” – 0,62%.
Крім того, ЦВК опрацювала 100% голосів, відданих за політичні партії на муніципальних виборах у Тбілісі.
Результати:
- “Грузинська мрія” набирає 40,3%;
- “ЄНР” – 27,97%;
- “Для Грузії” – Гахарія – 8,85%;
- “Лело” – 3,63%;
- “Girchi” – “მეტი თავისუფლება” Зураб Джапарідзе – 3,3%;
- “Для народу” – 2,57%;
- “Громадяни” – 2,45%;
- “Droa” – 2,15%;
- Альянс Патріотів – 1,65%;
- “Girchi” – 1,62%;
- Лейбористи – 1,32%;
- “Європейська Грузія” – 1,18%;
- “Третя сила” – 1,01%.
Додамо, що прохідний бар’єр для сакребуло (місцевого дорадчого органу, – ред.) Тбілісі становить 2,5%, для інших муніципалітетів – 3%.
У ЦВК зазначають, що у місцевих виборах взяли участь 18 157 76 громадян. Явка становить 51,92%. Під час голосування до ЦВК надійшло 366 скарг, більшість з яких стосувалися процедурних питань.
Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі розповіли #Букви.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- Нагадаємо, з обранням Володимира Зеленського президентом України Міхеїл Саакашвілі повернувся до України. Того ж року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
- В травні 2020 року Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Крім цього, він певний час обіймав посаду члена координаційної ради з розв’язання проблемних питань у сфері містобудування. Звільнений з цієї посади указом президента в березні поточного року.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливостями”.