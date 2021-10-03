Центральна виборча комісія Грузії підрахунку 99,92% голосів на виборах до місцевих органів влади. Керівна партія "Грузинська мрія" набрала 46,65% голосів й майже на 16% випередила рух Міхеїла Саакашвілі.

Про це свідчать дані ЦВК.

За результатами опрацювання 99,92% голосів перемагає керівна партія “Грузинська мрія – 46,65% голосів. На другому місці “Єдиний національний рух” (ЄНР), створений 2001 року експрезидентом країни Міхеїлом Саакашвілі, – 30,7% виборців.

Партія експрем’єра Георгія Гахарії “Для Грузії” замкнула трійку лідерів, але з великим відривом – 7,79% голосів.

Інші політичні сили отримали такі результати:

“Лело” – 2,71%;

“Європейська Грузія” – 1,66%;

Альянс Патріотів – 1,46%;

“Третя сила” – 1,27%;

Лейбористи – 1,38%;

“Girchi” “მეტი თავისუფლება” Зураба Джапарідзе – 1,44%;

“Girchi” – 0,95%;

“Громадяни” – 0,83%;

“Для народу” – 0,85%;

“Droa” – 0,62%.

Крім того, ЦВК опрацювала 100% голосів, відданих за політичні партії на муніципальних виборах у Тбілісі.

Результати:

“Грузинська мрія” набирає 40,3%;

“ЄНР” – 27,97%;

“Для Грузії” – Гахарія – 8,85%;

“Лело” – 3,63%;

“Girchi” – “მეტი თავისუფლება” Зураб Джапарідзе – 3,3%;

“Для народу” – 2,57%;

“Громадяни” – 2,45%;

“Droa” – 2,15%;

Альянс Патріотів – 1,65%;

“Girchi” – 1,62%;

Лейбористи – 1,32%;

“Європейська Грузія” – 1,18%;

“Третя сила” – 1,01%.

Додамо, що прохідний бар’єр для сакребуло (місцевого дорадчого органу, – ред.) Тбілісі становить 2,5%, для інших муніципалітетів – 3%.

У ЦВК зазначають, що у місцевих виборах взяли участь 18 157 76 громадян. Явка становить 51,92%. Під час голосування до ЦВК надійшло 366 скарг, більшість з яких стосувалися процедурних питань.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі розповіли #Букви.