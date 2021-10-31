Громадський рух “ЧЕСНО” заявив, що під час виборів мера Харкова на одній із дільниць незаконно зупинили процедуру голосування. Водночас поліція цю інформацію спростовує.

Про це йдеться на сайтах “ЧЕСНО” та поліції Харківської області.

За версією спостерігачів, близько 14:00 на дільниці №631261 дільнична виборча комісія (ДВК) зупинила процедуру голосування після того, як один з виборців подав заяву і вимагав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорту в застосунку “Дія”.

Очільниця руху “ЧЕСНО” Віта Думанська повідомила, що голова дільниці наказала закрили двері, поки вивчать заяву і комісія прийме рішення.

У приміщенні були лише члени комісії, кілька виборців і спостерігачі “ЧЕСНО”. 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянину голосувати без паспорта. Після цього дільницю відкрили.

Спостерігачі “ЧЕСНО” заявляють, що відповідно до частини 1 статті 248 Виборчого кодексу України голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. Такі дії голови виборчої комісії можуть кваліфікуватися, як перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права.

Водночас у поліції спростували інформацію про закриття дільниці.

“31 жовтня в мережі Інтернет з’явилась інформація про те, що близько 14:00 на дільниці у Київському районі голова ДВК зупинила процедуру голосування. В ході перевірки повідомлення поліціянти з’ясували, що інформація не відповідає дійсності. Дільниця свою роботу не припиняла, процедура голосування не порушувалась”, – йдеться у повідомленні поліції.

Оновлено о 18:55

Після публікації цього матеріалу у Facebook поліції Харківщини зазначили, що здійснять додаткову перевірку дільниці.

“Для більш детального вивчення ситуації, що склалася на даній дільниці та здійснення додаткової перевірки за вказаним фактом керівництвом обласного главку поліції прийнято рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові стартували вибори мера. Нового очільника міста харків’яни обиратимуть з-поміж десятьох кандидатів.

На крісло міського голови претендують:

Володимир Плетньов (“Партія Шарія”),

Олександр Скорик (“Європейська Солідарність”),

Ігор Терехов (“Блок Кернеса — Успішний Харків”).

Самовисуванці: Віктор Величков, Михайло Добкін, Дмитро Маринін, Аліна Мустафаєва, Костянтин Немічев, Сергій Ряполов, Денис Ярославський.

Нагадаємо, що колишній мер міста Геннадій Кернес припинив з’являтися на публічних заходах після святкування Дня міста, 23 серпня 2020 року. У міськраді відмовлялися коментувати його стан здоров’я, посилаючись на конфіденційність. Вже 15 вересня міськрада підтвердила госпіталізацію Кернеса до міської лікарні №17 — у нього виявили коронавірус та двостороннє запалення легень.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.