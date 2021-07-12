Вибори у Молдові: партія Санду отримала монобільшість у парламенті

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови опрацювала 100% бюлетенів на парламентських виборах. За результатами, партія президентки Маї Санду отримала монобільшість.

Про це свідчать дані ЦВК.

Партія “Дія і солідарність” (PAS) Маї Санду набрала 52,80% голосів виборці. Водночас блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) Ігоря Додона посів друге місце з результатом 27,17% голосів. Третє місце отримала партія “Шор” – 5,74% голосів.

Інші політичні сили, що брали участь у виборах, не проходить до парламенту.

На виборах проголосували 1 млн 477 тисяч виборців (майже половина загального населення країни). Ще понад 212 145 виборців голосували за кордоном.

Зазначимо, що PAS, за попередніми розрахунками, може отримати 62-63 місця, блок комуністів і соціалістів – 32, а партія “Шор” – 6 місць.