Вибори у Молдові: партія Санду отримала монобільшість у парламенті

Про це свідчать дані ЦВК.
Партія “Дія і солідарність” (PAS) Маї Санду набрала 52,80% голосів виборці. Водночас блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) Ігоря Додона посів друге місце з результатом 27,17% голосів. Третє місце отримала партія “Шор” – 5,74% голосів.
Інші політичні сили, що брали участь у виборах, не проходить до парламенту.
На виборах проголосували 1 млн 477 тисяч виборців (майже половина загального населення країни). Ще понад 212 145 виборців голосували за кордоном.
Зазначимо, що PAS, за попередніми розрахунками, може отримати 62-63 місця, блок комуністів і соціалістів – 32, а партія “Шор” – 6 місць.
Нагадаємо, що 23 квітня парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Після цього президентка Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки.
28 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові вибори відбудуться 11 липня.
- У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обрану лідерку країни.
- Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови обробила 99,53% бюлетенів. Передбачалося, що перемогу на позачергових парламентських виборах отримає партія президентки Маї Санду “Дія і солідарність” (PAS).