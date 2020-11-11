Covid-19 Україна

оновлено 11.11.2020 о 19:02

Всього:

489808(+10611)

Хворіють:

259402(+10611)

Вилікувались:

221459(+6802)

Померло:

8947(+191)

20:02 «Не всеремось — переможемо»: Резніков повідомив, що підхопив COVID-19
19:52 Вибори у США: у Джорджії вручну перерахують голоси виборців
19:49 «Найдорожче зараз – це кисень»: лікарка із «червоної» зони карантину розповіла про боротьбу з COVID-19
19:41 Після звільнення голови Пентагону Трамп розпочав масштабні перестановки у Міноборони
19:27 Опубліковано постер десятого сезону «Американської історії жахів»
19:00 Творці «Фантастичних звірів» виплатять Джонні Деппу повний гонорар
18:51 Байден заявив, що дії Трампа є «конфузом», який не перешкоджатиме переходу влади
18:35 Єврокомісія закупить мільйони доз вакцини BioNTech і Pfizer
18:29 Кабмін погодив призначення нових очільників трьох ОДА
18:24 У голкіпера «Динамо» підтвердився коронавірус
18:19 Майже 80% американців вважають Байдена переможцем президентських виборів, – опитування
18:12 Трамп переміг на Алясці та отримав голоси трьох виборників
18:10 Привітання Джонсона Байдену, схоже, спершу призначалося для Трампа
17:53 До кінця 2021 року в Україні має з’явитися 5G: Кабмін ухвалив рішення
17:50 У Саудівській Аравії стався вибух на церемонії за участі послів ЄС, є постраждалі
17:47 Нові Mac M1 від Apple не сумісні із зовнішніми графічними процесорами
Партнерський матеріал
17:20 Проєктор для будинку: особливості вибору
17:12 Україна визнала війну в Нагірному Карабасі завершеною
17:00 Кабмін переспрямував кошти з будівництва доріг на боротьбу з COVID-19
16:48 Майже 86% українців не поїхали б жити до Росії, навіть якби їм давали $100 тисяч, – опитування
16:41 Tesla Model 3 отримала акумулятор підвищеної місткості на 82 кВт•год
16:31 Український режисер Васянович відмовився від ордена, яким його нагородив Зеленський
Партнерський матеріал
16:30 Чому варто вибрати автоцивілку онлайн
16:10 На Трампа чекають 6 судових процесів, коли він залишить посаду президента
16:01 Шмигаль розповів про програми підтримки бізнесу під час карантину вихідного дня
15:51 Актор Руперт Грінт завів сторінку в Instagram і показав селфі з маленькою донькою
15:04 У Норвегії археологи знайшли рідкісне поховання вікінгів, використовуючи тільки радар
14:38 Брітні Спірс програла суд проти батька і відмовилася продовжувати кар’єру
14:35 Адміністрація Трампа забула про спроби заборонити TikTok
14:16 Помер прем'єр-міністр Бахрейну, який обіймав цю посаду 50 років
14:07 Дуейн Джонсон подарує іменні Xbox Series X дитячим лікарням
Партнерський матеріал
13:58 У Києві на ВДНГ відбудеться фестиваль величезних повітряних куль

Вибори у США: у Джорджії вручну перерахують голоси виборців

Демократ Джо Байден має достатньо голосів виборників для обрання президентом навіть без урахування результатів у Джорджії. Крім того, виборчі посадовці не знайшли жодних доказів поширених фальсифікацій виборців, попри заяви президента Трампа.

Середа, 11 листопада 2020, 19:52

Про це пише видання The New York Times.

У середу, 11 листопада, республіканський державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер дозволив перерахувати голоси виборців в штаті. Цього рішення вимагав президент Трамп, але навряд чи ситуація зміниться докорінно.

Наразі Байден перемагає Трампа в Джорджії більш ніж на 14 000 голосів, при цьому підраховано майже всі бюлетені.

Раффенспергер заявив журналістам, що погодився на перерахунок голосів у штаті через “національне значення” результату. Він визнав, що процес буде важким, адже доведеться вручну перерахувати близько 5 млн голосів. Але результат заспокоїть республіканців та демократів. Остаточний результат буде до 20 листопада.

За перерахунком стежитимуть спостерігачі від Байдена і Трампа.

Очевидно, що, навіть якби Трамп виграв у Джорджії, Байден, який на сьогодні має 279 голосів виборників, все одно переміг би на національних виборах.

Експерти впевнені, що Раффенспергер зазнав тиску з боку Трампа, тому погодився на перерахунок голосів.

Відомо, що Даг Коллінз, республіканець, який представляє команду Трампа в Джорджії, у вівторок направив Раффенспергеру лист із проханням про перерахунок голосів. Але він зажадав більш інтенсивного процесу, ніж типовий перерахунок з використанням комп’ютерного сканеру. Сам Раффенспергер зазначив, що цей лист не вплинув на рішення про перерахунок голосів.

Теги: Байден, Джорджія, США, Трамп

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись