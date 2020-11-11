Вибори у США: у Джорджії вручну перерахують голоси виборців

Про це пише видання The New York Times.
У середу, 11 листопада, республіканський державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер дозволив перерахувати голоси виборців в штаті. Цього рішення вимагав президент Трамп, але навряд чи ситуація зміниться докорінно.
Наразі Байден перемагає Трампа в Джорджії більш ніж на 14 000 голосів, при цьому підраховано майже всі бюлетені.
Раффенспергер заявив журналістам, що погодився на перерахунок голосів у штаті через “національне значення” результату. Він визнав, що процес буде важким, адже доведеться вручну перерахувати близько 5 млн голосів. Але результат заспокоїть республіканців та демократів. Остаточний результат буде до 20 листопада.
За перерахунком стежитимуть спостерігачі від Байдена і Трампа.
Очевидно, що, навіть якби Трамп виграв у Джорджії, Байден, який на сьогодні має 279 голосів виборників, все одно переміг би на національних виборах.
Експерти впевнені, що Раффенспергер зазнав тиску з боку Трампа, тому погодився на перерахунок голосів.
Відомо, що Даг Коллінз, республіканець, який представляє команду Трампа в Джорджії, у вівторок направив Раффенспергеру лист із проханням про перерахунок голосів. Але він зажадав більш інтенсивного процесу, ніж типовий перерахунок з використанням комп’ютерного сканеру. Сам Раффенспергер зазначив, що цей лист не вплинув на рішення про перерахунок голосів.
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