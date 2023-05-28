Вибори у Туреччині: Ердоган, ймовірно, випереджає суперника на 4%, продовжуючи своє правління на третє десятиліття

28 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, згідно з неофіційними результатами, ймовірно, продовжить дедалі більш авторитарне правління на третє десятиліття в країні, яка страждає від високої інфляції та наслідків землетрусу.

Джерело: AP

З третім терміном Ердоган матиме ще сильніший вплив всередині країни та на міжнародному рівні, а результати виборів матимуть наслідки далеко за межами Анкари. Туреччина стоїть на перехресті Європи та Азії та відіграє ключову роль у НАТО.

Коли майже 99% виборчих скриньок було відкрито, результати конкуруючих інформаційних агентств показали, що Ердоган набрав 52% голосів у порівнянні з 48% його суперника Кемаля Киличдароглу.

У своєму першому коментарі після закриття виборчих дільниць Ердоган виступив перед прихильниками в передвиборчому автобусі біля свого будинку в Стамбулі, подякувавши за “довіру і надану можливість керувати країною протягом наступних п’яти років”.

“Єдиним переможцем сьогодні є Туреччина”, – наголосив він, пообіцявши наполегливо працювати для другого століття Туреччини. Цього року країна відзначає сторіччя. “Ніхто не може дивитися на нашу націю зверхньо”.

На міжнародній арені уряд Ердогана наклав вето на заявку Швеції про вступ до НАТО та придбав російські системи протиракетної оборони, що спонукало Сполучені Штати витіснити Туреччину з проєкту під керівництвом США. Водночас його позиція також допомогла укласти важливу угоду, яка дозволила постачання українського зерна та запобігла глобальній продовольчій кризі.

Ердоган, який був на чолі Туреччини протягом 20 років, трохи не дотягнув до перемоги в першому турі виборів 14 травня. Це був перший раз, коли він не зміг виграти вибори одразу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Twitter привітав Ердогана з “беззаперечною перемогою на виборах”, а правитель Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані побажав успіху президенту Туреччини. Інші вітання посипалися з Азербайджану, Пакистану, Лівії, Алжиру, Сербії та Узбекистану.

Понад 60 мільйонів турків проголосували на майже 192 000 виборчих дільниць, зокрема понад 6 мільйонів, які вперше проголосували 14 травня. 3,4 мільйона виборців за кордоном проголосували з 20 по 24 травня.

Виборчі дільниці в Туреччині відкрилися в неділю о 8 ранку і закрилися о 17:00. У день виборів заборонено продаж алкоголю.

Явка на виборах у Туреччині загалом висока, понад 80%.