Вибори у Туреччині: Ердоган має можливості зберегти правління

28 травня у Туреччині відбулося голосування другого туру президентських виборів між чинним президентом Таїпом Ердоганом і його суперником Кемалем Киличдароглу, який вирішить, чи продовжить президент своє правління на третє десятиліття. Згідно з попередніми оцінками, Ердоган може продовжити своє правління на третє десятиліття та все більш авторитарний шлях Туреччини, потужну зовнішню політику та неортодоксальне економічне управління.

Джерело: Anadolu

У першому турі голосування 14 травня Ердоган отримав 49,5% підтримки, що трохи не дотягнуло до більшості, необхідної для уникнення другого туру голосування.

Киличдароглу, кандидат від опозиційного альянсу шести партій, отримав 44,9% підтримки. Кандидат від націоналістів Сінан Оган посів третє місце з підтримкою 5,2% і вибув. Результат перевершив очікування соціологів.

22 травня претендент, який посів третє місце у першому турі президентських виборів у Туреччині, офіційно підтримав президента Реджепа Таїпа Ердогана у другому турі голосування

За підсумком підрахунку бюлетенів з майже 54,6% виборчих урн, Ердоган лідирує з 54,47% підтримки. Опонент Ердогана, опозиційний лідер Кемаль Киличдароглу, має 45,53% підтримки виборців.

Понад 60 мільйонів турків проголосували на майже 192 000 виборчих дільниць, зокрема понад 6 мільйонів, які вперше проголосували 14 травня. 3,4 мільйона виборців за кордоном проголосували з 20 по 24 травня.

Виборчі дільниці в Туреччині відкрилися в неділю о 8 ранку і закрилися о 17:00. У день виборів заборонено продаж алкоголю.

Явка на виборах у Туреччині загалом висока, понад 80%.