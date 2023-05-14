14 травня у Туреччині відбулося голосування на одних із найбільш значущих виборах у 100-річній історії країни. результати голосування вирішать не тільки, хто керуватиме 85-мільйонною країною-членом НАТО, але й те, як нею керують, куди рухатиметься її економіка в умовах глибокої кризи вартості життя та скерування її зовнішньої політики.

Про це повідомляє Reuters.

Попередні опитування дали головному супернику Ердогана Кемалю Кілічдароглу, котрий очолює альянс із шести партій, невелику перевагу, водночас два опитування в п’ятницю показали, що він перевищив поріг у 50%, необхідний для перемоги. Якщо жоден із них не набере більш як 50% голосів, другий тур проведуть 28 травня.

Виборчі дільниці офіційно закрилися о 17:00 після дев’ятигодинного голосування. Повідомляти результати до 21:00 заборонено, тому перші дані можуть з’явитися лише пізно ввечері.

Оскільки, ймовірно, Ердоган трохи відстає від свого суперника Кемаля Кілічдароглу, за виборами уважно спостерігають у західних столицях, на Близькому Сході, у НАТО та Москві.

Поразка Ердогана, одного з найважливіших союзників президента Володимира Путіна, ймовірно, знервує Кремль, але втішить адміністрацію Байдена, а також багатьох лідерів Європи та Близького Сходу, які мали непрості відносини з президентом Туреччини, зазначають в агентстві.

Лідер Туреччини, який найдовше керував країною, перетворив члена НАТО і другу за величиною країну в Європі на глобального гравця, модернізував її за допомогою мегапроєктів, таких як нові мости, лікарні та аеропорти, і побудував новітню військову промисловість.

Проте, його нестабільна економічна політика низьких процентних ставок, що спричинила спіралеподібну кризу вартості життя та інфляцію, залишила його жертвою гніву виборців. Повільна реакція уряду на руйнівний землетрус на південному сході Туреччини, внаслідок якого загинули 50 000 осіб, ще більше обурила виборців.

Кілічдароглу пообіцяв налаштувати країну на новий курс шляхом відродження демократії після років державних репресій, повернення до ортодоксальної економічної політики, розширення можливостей установ, які втратили автономію під жорсткою хваткою Ердогана, і відновлення слабких зв’язків із Заходом.

Тисячі політичних в’язнів і активістів, зокрема високопоставлені особи, такі як курдський лідер Селахаттін Демірташ і філантроп Осман Кавала, можуть бути звільнені, якщо опозиція переможе.

Виборці в різних частинах країни висловлювали думки за і проти Ердогана, котрий сподівається продовжити своє перебування на посаді правителя з найдовшим терміном перебування з моменту створення сучасної Туреччини 100 років тому.

Ердоган, голосуючи в Стамбулі, потиснув руки представникам виборних органів і поговорив з телерепортером на виборчій дільниці.

“Ми молимо Бога про краще майбутнє для нашої країни, нації та турецької демократії”, – зазначив він. Пізніше поїхав до Анкари, попри заяви, що спостерігатиме за виборами зі Стамбула.

Усміхнений 74-річний Кілічдароглу проголосував в Анкарі та вийшов під оплески з натовпу.

“Я висловлюю свою найщирішу любов і повагу всім моїм громадянам, які йдуть до виборчої урни та голосують. Нам усім так не вистачає демократії”, — наголосив він.

Ердоган, потужний оратор і майстерний учасник кампанії, зробив усі кроки на шляху кампанії. Він викликає шалену лояльність з боку турків, які колись почувалися безправними у світській Туреччині, а його політична кар’єра пережила спробу державного перевороту в 2016 році та численні корупційні скандали.

Кілічдароглу заявляє, що він прагнутиме повернути Туреччину до парламентської системи управління від виконавчо-президентської системи Ердогана, прийнятої на референдумі в 2017 році. Він також пообіцяв відновити незалежність судової системи, яку, за словами критиків, Ердоган використовував для придушення інакомислення.