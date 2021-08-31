26 вересня в Німеччині відбудуться федеральні вибори, на яких обиратимуть наступника Ангели Меркель, яка піде у відставку після 16 років на посту канцлера країни. Позиції керівної партії – хиткі, а в дебатах перемогу отримав соціал-демократ.

#Букви розповідають про позиції головних кандидатів та якою може стати Німеччина після виборів.

У неділю, 29 серпня, в Німеччині відбулися дебати поміж трьома головними кандидатами на пост федерального канцлера країни – Олафом Шольцом (Соціал-демократична партія – СДП), Арміном Лашетом (альянс Християнський демократичний союз/Християнський соціальний союз – ХДС/ХСС) та Анналеною Бербок (Союз 90/Зелені).

Кандидати представляють такі партії:

Олафо Шольц – лівоцентристську Соціал-демократичну партію (далі за текстом – СДП);

Армін Лашет – консервативний альянс Християнський демократичний союз/Християнський соціальний союз (далі за текстом – ХДС), який наразі є правлячою партією та лідером якої з 2000 по 2018 рр. була Ангела Меркель;

Анналена Бербок – екологічну партію «Союз 90/Зелені».

За інформацією Reuters, на дебатах кожен кандидат мав свою тактику – Шольц був спокійним та зосередився на фінансових темах, Лашет атакував конкурентів, особливо Бербок, а вона, зі свого боку, відбивалась від Лашета та розповідала про екологічну політику.

Так, Анналена Бербок звинуватила СДП та ХДС у тому, що вони мало роблять для боротьби зі змінами клімату, та сказала, що у цих політичних сил немає плану. Також вона пообіцяла, що її політика базуватиметься на розвитку зеленої енергетики (сонячні панелі на кожному даху), а також повній відмові від двигунів внутрішнього згоряння.

Лашет їй відповів, що політика “зелених” завдасть шкоди німецькій промисловості. Також він звинуватив Шольца в тому, що той не виключив можливості укладення союзу з партією “Ліві”.

У завершальному слові Лашет сказав, що “відчуває час від часу зустрічний вітер”.

“Але хіба ми всі не відчуваємо, як вітер змін дме нам в обличчя? У такі часи нам необхідні стійкість, надійність та внутрішній компас”, – заявив Лашет.

Шольц зосередився на фінансових та соціальних темах, а також пообіцяв “суспільство, яке цінує повагу”.

“Саме тому нам потрібні найкраща заробітна платна, вища мінімальна заробітна платна, та, звичайно, стабільна пенсія… Ми повинні зупинити техногенні зміни клімату та забезпечити гарні робочі місця через 10, 20 та 30 років”, – резюмував Шольц.

Після дебатів дослідницьке агентство Forsa надало свої результати, повідомляє Reuters. Згідно з ними, перемогу на дебатах отримав Шольц – його підтримали 36% опитаних. Друге місце посіла Бербок з 30%, а представник керівної партії Армін Лашет набрав лише 25%.

ХДС втрачає підтримку – причини

У березні 2021 року партія ХДС програла “зеленим” та соціал-демократам вибори до місцевих парламентів (ландтагів) у двох федеральних землях – Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. Про це пише Deutsche Welle.

За даними екзитполу телеканалів ARD і ZDF, у Баден-Вюртемберзі перемогу здобули “зелені” на чолі з прем’єрміністром землі Вінфрідом Кречманном. Партія отримала підтримку 31-31,5% виборців, що є найкращим результатом “зелених” на виборах до ландтагу в історії.

Друге місце з 23% посів ХДС, який був в урядовій коаліції з “зеленими”. Цей результат став найгіршим в історії партії на виборах до ландтагу цієї федеральної землі.

У Рейнланд-Пфальці перемогу здобула СДП на чолі з прем’єром землі Малу Драєр. Партія, яка керує тут вже 30 років, набрала 33,5-34,5% голосів, що трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС проголосували 25,5-26%, а за “зелених” – 8,5-9,5%. Результат ХДС в цій землі також – найгірший в історії.

У цих регіонах мешкає понад 15 мільйонів осіб – це більш ніж 18% від всього населення Німеччини.

А вже у серпні (до вищезгаданих федеральних дебатів) було опубліковано результати останніх соціологічних досліджень, які проводила компанія Insa на замовлення газети Bild am Sonntag. За повідомленням Deutsche Welle, СДП посідає перше місце з результатом у 24%, ХДС – відстає з 21%, а “зелені” замикають трійцю (17%).

Причин втрати підтримки ХДС кілька – економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, та рекордна за останні 13 років інфляція.

За інформацією Reuters, інфляція в серпні 2021 року сягнула 3,4% – це найвищий показник за 2008-го року, коли весь світ охопила економічна криза.

Аналітик Commerzbank Ральф Солвін у коментарі Reuters пов’язав це з вищими цінами на енергоносії та продовольчі товари. Водночас аналітик LBBW Ельмар Велкер прогнозує подальше зростання інфляції найближчими місяцями.

Наступною причиною втрати підтримки ХДС є повені в Німеччині, які сталися 14-17 липня цього року та забрали життя щонайменше 184 осіб, а на відновлення потрібно 26 млрд євро.

ХДС втрачає підтримку не через самі повені, а через недоречну посмішку Арміна Лашета. Так, за повідомленнями Reuters, він посміхався під час візиту міста Ерфтштадт, яке постраждало від повеней, а поблизу міста загалом загинуло щонайменше 12 осіб та 1300 зникли безвісти. Сам Лашет заявив, що сміявся з «розмовної ситуації», але деталі невідомі.

More than 1,000 people are missing in flood-stricken regions of western Germany and Belgium, where waters were still rising with the death toll already well over 100 and communications in some areas cut https://t.co/YkopON0QVg pic.twitter.com/3SqXOjUbng — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 16, 2021

За інформацією Reuters, агентство INSA провело опитування, яке показало, що 57% опитаних негативно ставляться до вчинку Арміна Лашета.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Ангела Меркель — перша і єдина жінка на посту канцлера в історії Німеччини, яка обіймала цю посаду з листопада 2005 року — оголосила, що не буде балотуватися в 2021 році. Тоді ж Ангела Меркель прийняла рішення піти з посади лідера партії ХДС.