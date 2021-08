#Букви розповідають про позиції головних кандидатів та якою може стати Німеччина після виборів.

У неділю, 29 серпня, в Німеччині відбулися дебати поміж трьома головними кандидатами на пост федерального канцлера країни – Олафом Шольцом (Соціал-демократична партія – СДП), Арміном Лашетом (альянс Християнський демократичний союз/Християнський соціальний союз – ХДС/ХСС) та Анналеною Бербок (Союз 90/Зелені).

Кандидати представляють такі партії:

За інформацією Reuters, на дебатах кожен кандидат мав свою тактику – Шольц був спокійним та зосередився на фінансових темах, Лашет атакував конкурентів, особливо Бербок, а вона, зі свого боку, відбивалась від Лашета та розповідала про екологічну політику.

Так, Анналена Бербок звинуватила СДП та ХДС у тому, що вони мало роблять для боротьби зі змінами клімату, та сказала, що у цих політичних сил немає плану. Також вона пообіцяла, що її політика базуватиметься на розвитку зеленої енергетики (сонячні панелі на кожному даху), а також повній відмові від двигунів внутрішнього згоряння.

Лашет їй відповів, що політика “зелених” завдасть шкоди німецькій промисловості. Також він звинуватив Шольца в тому, що той не виключив можливості укладення союзу з партією “Ліві”.

У завершальному слові Лашет сказав, що “відчуває час від часу зустрічний вітер”.

Шольц зосередився на фінансових та соціальних темах, а також пообіцяв “суспільство, яке цінує повагу”.

Після дебатів дослідницьке агентство Forsa надало свої результати, повідомляє Reuters. Згідно з ними, перемогу на дебатах отримав Шольц – його підтримали 36% опитаних. Друге місце посіла Бербок з 30%, а представник керівної партії Армін Лашет набрав лише 25%.

ХДС втрачає підтримку – причини

У березні 2021 року партія ХДС програла “зеленим” та соціал-демократам вибори до місцевих парламентів (ландтагів) у двох федеральних землях – Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. Про це пише Deutsche Welle.

За даними екзитполу телеканалів ARD і ZDF, у Баден-Вюртемберзі перемогу здобули “зелені” на чолі з прем’єрміністром землі Вінфрідом Кречманном. Партія отримала підтримку 31-31,5% виборців, що є найкращим результатом “зелених” на виборах до ландтагу в історії.

Друге місце з 23% посів ХДС, який був в урядовій коаліції з “зеленими”. Цей результат став найгіршим в історії партії на виборах до ландтагу цієї федеральної землі.

У Рейнланд-Пфальці перемогу здобула СДП на чолі з прем’єром землі Малу Драєр. Партія, яка керує тут вже 30 років, набрала 33,5-34,5% голосів, що трохи менше, ніж на минулих виборах у 2016 році. За ХДС проголосували 25,5-26%, а за “зелених” – 8,5-9,5%. Результат ХДС в цій землі також – найгірший в історії.

У цих регіонах мешкає понад 15 мільйонів осіб – це більш ніж 18% від всього населення Німеччини.

А вже у серпні (до вищезгаданих федеральних дебатів) було опубліковано результати останніх соціологічних досліджень, які проводила компанія Insa на замовлення газети Bild am Sonntag. За повідомленням Deutsche Welle, СДП посідає перше місце з результатом у 24%, ХДС – відстає з 21%, а “зелені” замикають трійцю (17%).

Причин втрати підтримки ХДС кілька – економічна криза, спричинена пандемією COVID-19, та рекордна за останні 13 років інфляція.

За інформацією Reuters, інфляція в серпні 2021 року сягнула 3,4% – це найвищий показник за 2008-го року, коли весь світ охопила економічна криза.

Аналітик Commerzbank Ральф Солвін у коментарі Reuters пов’язав це з вищими цінами на енергоносії та продовольчі товари. Водночас аналітик LBBW Ельмар Велкер прогнозує подальше зростання інфляції найближчими місяцями.

Наступною причиною втрати підтримки ХДС є повені в Німеччині, які сталися 14-17 липня цього року та забрали життя щонайменше 184 осіб, а на відновлення потрібно 26 млрд євро.

ХДС втрачає підтримку не через самі повені, а через недоречну посмішку Арміна Лашета. Так, за повідомленнями Reuters, він посміхався під час візиту міста Ерфтштадт, яке постраждало від повеней, а поблизу міста загалом загинуло щонайменше 12 осіб та 1300 зникли безвісти. Сам Лашет заявив, що сміявся з «розмовної ситуації», але деталі невідомі.

