Про це повідомляє польський телеканал tvn24.pl.

Так, за станом на 11:30 діючий президент Польщі набирає 42,9% голосів. На другому місці – кандидат від “Громадянської платформи”, мер Варшави Рафал Тшасковській – у нього 30,3%. На третьому місці кандидат Шимон Головня з 14,00%.

Інші кандидати, згідно з опрацьованими протоколами, попередньо отримують такі результати: Кшиштоф Босак – 6,9%, Владислав Косиняк-Камиш – 2,5%, Роберт Бедронь – 2,03%.

Решта отримали менше 1%.

За даними Національної виборчої комісії, явка склала 53,29%.