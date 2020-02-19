Громадяни Сполучених штатів Америки підтримують кандидата-демократа Берні Сандерса, але його ідеологія все ще не є популярною.

Про це свідчать дані опитування NPR/PBS NewsHour/Marist.

Опитування проводилося в Інституті громадської думки Marist з 13 по 16 лютого. В рамках дослідження було опитано 1416 осіб, з них 1164 — зареєстровані виборці.

Серед опитуваних 28% відповіли, ставляться до соціалізму позитивно. Ще 57% відповіли, що не оцінюють його сприятливо.

Ті, хто висловився на користь соціалізму, найчастіше були виборцями-демократами (близько половини). При цьому серед виборців-республіканців позитивну оцінку дали тільки 7%. Число підтримуючих соціалізм незалежних виборців — близько 23%.

Варто також зазначити, що на підтримку соціалізму найчастіше виступали молоді люди, мілленіали (18-38 років).

Як відомо, в США соціалізмом прийнято називати все те, що пропонують впровадити демократи. Це підвищення податків для багатих, збільшення мінімальної заробітної плати, законодавство про доступне медичне обслуговування.

“Тверда позиція, що все, що не подобається Республіканській партії, є соціалізмом, послабила здатність цього слова”, — зазначав політичний оглядач The Washington Post Пол Вельдман.

Також Вельдман підкреслював, що не був би здивований опитуванням, під час якого американців попросили б назвати імена соціалістів, і вони б назвали Йосипа Сталіна та Фіделя Кастро.