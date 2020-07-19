Covid-19 Україна

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Вибори в США: Байден на 15% випереджає Трампа в національному опитуванні

Рейтинг екс-віце-президента США Джо Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%.

Неділя, 19 липня 2020, 20:34

Про це свідчать усереднені результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу ABC News і видання The Washington Post.

Учасникам опитування запропонували відповісти на питання, за кого вони б проголосували, якби вибори відбулися в той же день. Рейтинг Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%, Трампа – 40%. В кінці березня розрив був мінімальний: 49% – 47%.

У вибірці потенційних виборців Байдена підтримують 54%, Трампа – 44%.

На збільшення переваги демократа вплинула, зокрема, політика Білого дому по протидії коронавірусу, прийшли до висновку соціологи.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю 12-15 липня, в ньому взяли участь 1006 респондентів. Похибка усереднених результатів – не більше 3,5%.

Теги: вибори у США, Дональд Трамп

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