Вибори в США: Байден на 15% випереджає Трампа в національному опитуванні

Про це свідчать усереднені результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу ABC News і видання The Washington Post.

Учасникам опитування запропонували відповісти на питання, за кого вони б проголосували, якби вибори відбулися в той же день. Рейтинг Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%, Трампа – 40%. В кінці березня розрив був мінімальний: 49% – 47%.

У вибірці потенційних виборців Байдена підтримують 54%, Трампа – 44%.

На збільшення переваги демократа вплинула, зокрема, політика Білого дому по протидії коронавірусу, прийшли до висновку соціологи.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю 12-15 липня, в ньому взяли участь 1006 респондентів. Похибка усереднених результатів – не більше 3,5%.