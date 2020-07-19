Вибори в США: Байден на 15% випереджає Трампа в національному опитуванні

Про це свідчать усереднені результати опитування, проведеного на замовлення телеканалу ABC News і видання The Washington Post.
Учасникам опитування запропонували відповісти на питання, за кого вони б проголосували, якби вибори відбулися в той же день. Рейтинг Байдена серед опитаних зареєстрованих виборців склав 55%, Трампа – 40%. В кінці березня розрив був мінімальний: 49% – 47%.
У вибірці потенційних виборців Байдена підтримують 54%, Трампа – 44%.
На збільшення переваги демократа вплинула, зокрема, політика Білого дому по протидії коронавірусу, прийшли до висновку соціологи.
Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю 12-15 липня, в ньому взяли участь 1006 респондентів. Похибка усереднених результатів – не більше 3,5%.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.