Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден на 5 пунктів випереджає чинного президента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні.

Про це свідчать дані опитування CNN/SSRS.

За даними опитування, 51% зареєстрованих виборців по всій країні підтримують Байдена, а 46% — Трампа. При цьому 95% тих, хто ідентифікує себе як демократ, висловлюють підтримку Байдену. Трампа підтримує така ж частка республіканців.

Що стосується незалежних виборців, тут ситуація зворотна: 50% підтримують Трампа, 46% — Байдена.

Також дані опитування свідчать про те, що жінки частіше обирають Байдена, ніж Трампа (55% проти 41%). Чоловіки — навпаки (50% за Трампа, 46% за Байдена).

Серед білого населення США перевага у Трампа (55% проти 43% за Байдена). При цьому представники інших рас підтримують Байдена та відрив в цій категорії значний — 69% проти 26%.

Виборці у віці 65+ частіше висловлюють підтримку Байдену. Водночас популярність Трампа серед молодих американців за останні місяці значно зросла. Опитані американці молодше 45 років підтримують кандидатів рівною мірою — 49% Байдена і 46% Трампа.

Опитування було проведено 7-10 травня в телефонному режимі живим інтерв’юером. У ньому взяли участь 1112 випадкових дорослих американців. Результати для повної вибірки мають похибку близько 3,7 процентних пунктів.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп виключає перенесення виборів у зв’язку з пандемією.