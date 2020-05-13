Про це свідчать дані опитування CNN/SSRS.
За даними опитування, 51% зареєстрованих виборців по всій країні підтримують Байдена, а 46% — Трампа. При цьому 95% тих, хто ідентифікує себе як демократ, висловлюють підтримку Байдену. Трампа підтримує така ж частка республіканців.
Що стосується незалежних виборців, тут ситуація зворотна: 50% підтримують Трампа, 46% — Байдена.
Також дані опитування свідчать про те, що жінки частіше обирають Байдена, ніж Трампа (55% проти 41%). Чоловіки — навпаки (50% за Трампа, 46% за Байдена).
Серед білого населення США перевага у Трампа (55% проти 43% за Байдена). При цьому представники інших рас підтримують Байдена та відрив в цій категорії значний — 69% проти 26%.
Виборці у віці 65+ частіше висловлюють підтримку Байдену. Водночас популярність Трампа серед молодих американців за останні місяці значно зросла. Опитані американці молодше 45 років підтримують кандидатів рівною мірою — 49% Байдена і 46% Трампа.
Опитування було проведено 7-10 травня в телефонному режимі живим інтерв’юером. У ньому взяли участь 1112 випадкових дорослих американців. Результати для повної вибірки мають похибку близько 3,7 процентних пунктів.
Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Трамп виключає перенесення виборів у зв’язку з пандемією.
- Раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів у США. Таким чином, Байден залишився единим претендентом на пост кандидата в президенти США від Демпартії.
- Берні Сандерс, Барак Обама, Хілларі Клінтон та Елізабет Уоррен підтримали кандидатуру Байдена.