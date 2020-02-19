Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.
В середньому результат Сандерса в опитуваннях — близько 25%. Це найвищий його результат з тих пір, як колишній віцепрезидент США Джо Байден підключився в президентських перегонів.
Як зазначає аналітик CNN Харрі Ентен, складно знайти штат (крім, мабуть, Флориди), де Сандерс був би недостатньо конкурентоспроможним. При цьому контингент людей, які підтримують Сандерса, дуже різноманітний. В середньому за результатами недавніх загальнонаціональних опитувань він набирає 20% голосів й вище серед афроамериканців, латиноамериканців та білих виборців.
Харрі Ентен зазначає також, що навіть якщо Сандерс не отримає ніякої додаткової підтримки, він вже набирає 15% голосів у більшості державних опитувань. Підтримка в 15% дозволить йому отримати делегатів в більшості штатів.
Йдеться про делегатів на загальнонаціональну конвенцію Демократичної партії, які обираються під час первинних внутрішньопартійних виборів (праймеріз) в кожному з штатів. Кандидат, який на конвенції отримає найбільшу кількість голосів делегатів, буде номінований від партії на президентські вибори.
На думку аналітика, крім Сандерса бути впевненим в такій підтримці не може жоден інший кандидат-демократ. Проте, залишається можливим і такий сценарій, при якому Сандерс отримає більшість делегатів на конвенції, але в підсумку програє на з’їзді партії.
Цієї суботи відбудуться збори партії в Неваді. За прогнозами, у Сандерса є приблизно 3 з 5 шансів на перемогу там, в той час як у інших кандидатів — один і менше.
- 12 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс переміг на попередніх виборах (праймеріз) в Нью-Гемпширі, залишивши далеко позаду свого головного конкурента — ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
- Кандидат в президенти США Піт Буттіджіч звинуватив свого суперника на праймеріз Демократичної партії Берні Сандерса в інформаційних атаках.