Сенатор з Вермонта Берні Сандерс є фаворитом серед кандидатів в президенти США від Демократичної партії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Станом на 18 лютого сенатор з Вермонта Берні Сандерс є лідером серед кандидатів-демократів. Зокрема, він набрав 31% в опитуванні NPR/PBS NewsHour/Marist College.

В середньому результат Сандерса в опитуваннях — близько 25%. Це найвищий його результат з тих пір, як колишній віцепрезидент США Джо Байден підключився в президентських перегонів.

Як зазначає аналітик CNN Харрі Ентен, складно знайти штат (крім, мабуть, Флориди), де Сандерс був би недостатньо конкурентоспроможним. При цьому контингент людей, які підтримують Сандерса, дуже різноманітний. В середньому за результатами недавніх загальнонаціональних опитувань він набирає 20% голосів й вище серед афроамериканців, латиноамериканців та білих виборців.

Харрі Ентен зазначає також, що навіть якщо Сандерс не отримає ніякої додаткової підтримки, він вже набирає 15% голосів у більшості державних опитувань. Підтримка в 15% дозволить йому отримати делегатів в більшості штатів.

Йдеться про делегатів на загальнонаціональну конвенцію Демократичної партії, які обираються під час первинних внутрішньопартійних виборів (праймеріз) в кожному з штатів. Кандидат, який на конвенції отримає найбільшу кількість голосів делегатів, буде номінований від партії на президентські вибори.

На думку аналітика, крім Сандерса бути впевненим в такій підтримці не може жоден інший кандидат-демократ. Проте, залишається можливим і такий сценарій, при якому Сандерс отримає більшість делегатів на конвенції, але в підсумку програє на з’їзді партії.

Цієї суботи відбудуться збори партії в Неваді. За прогнозами, у Сандерса є приблизно 3 з 5 шансів на перемогу там, в той час як у інших кандидатів — один і менше.