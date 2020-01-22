Популярний американський комік Джо Роган заявив, що голосуватиме за демократа Берні Сандерса на прийдешніх виборах президента США.

Про це Роган заявив в своєму відеоподкасти The Joe Rogan Experience.

Джо Роган — відомий американський комік, актор, майстер бойових мистецтв, спортивний коментатор і телеведучий.

Роган довгий час працював на американському телеканалі NBC, в тому числі – над шоу “Фактор страху”. Пізніше у нього з’явилося своє шоу – “Джо Роган ставить все під сумнів”, де він разом зі своїм другом, коміком Дунканом Трасселя критично досліджував паранормальні і містичні теми. Після Роган став коментатором в UFC, а також брав у бійців інтерв’ю, як журналіст.

Останнім часом Роган відомий в комік і стендапер. У грудні 2009 Роган почав вести подкаст, який транслюється на Ustream і YouTube. У подкасті беруть участь різні гості, з якими Джо обговорював поточні події, політику, філософію, гумор, хобі, історію і т. Д. Примітна передача ще й тим, що двох-трьох годинна розмова зазвичай ведеться у вигляді діалогу, невимушеної бесіди і зазвичай без заготовлених тим або сценарію. Гостями стають відомі журналісти, вчені, письменники, майстри бойових мистецтв і навіть просто друзі Джо. Подкаст носить назву The Joe Rogan Experience і на сьогоднішній день налічує більше 1400 випусків.

Під час 1415 епізоду подкасту Роган заявив, що у нього є три улюблених кандидата — Тулсі Габбард, Берні Сандерс та Ендрю Янг. Всі троє — представники Демократичної партії.

З цих трьох “улюбленців” Роган намір віддати голос саме Берні Сандерсу.

“Думаю, я буду голосувати за Берні”, — сказав Роган.

Пояснюючи свій вибір, Роган зазначив, що Сандерс, на його думку, має майже бездоганну репутацію.

“Це хлопець, який, дивись… Ти могла б знайти бруд на кожній людині, яка коли-небудь існувала, якщо зловив би її в гірший момент, і ти збільшив би ці моменти, вирізавши все інше, і показав би тільки гірші моменти, але про Берні дуже багато знайти не вдасться”, — наголосив він.

Ось цей фрагмент на відео:

Joe Rogan says he's voting for Bernie pic.twitter.com/2jGct9ncwp — Nathan Bernard (@nathanTbernard) January 21, 2020

Нагадаємо, у лютому 2019 року Берні Сандерс оголосив про свої плани балотуватися на президентських виборах в США в 2020 році.

За підсумками проведених в серпні опитувань сенатор-демократ Берні Сандерс, як і колишній віце-президент США Джо Байден, випередив би чинного президента Дональда Трампа на виборах, якби вони проводилися тоді.