Про це політик повідомив в ефірі телеканалу CNN.

Колишній член палати представників США Джо Уолш оголосив, що припиняє свою важку боротьбу з Дональдом Трампом за висунення в президенти від республіканців в 2020 році. Таке рішення він прийняв після того, як зазнав поразки на зборах Республіканської партії Айови, де він отримав лише 1% голосів.

“Я знімаю свою кандидатуру на президента Сполучених Штатів. Я потрапив в цю справу, тому що думав, що дійсно важливо, щоб там був республіканець, республіканець, який кожен день кричав цьому президенту про його непридатність”, — сказав Уолш.

Крім того, консерватор Уолш заявив, що зробить усе можливе, щоб зупинити Трампа, включно з допомогою в обранні будь-якого з кандидатів-демократів.

“[Трамп] буквально є найбільшою загрозою для цієї країни прямо зараз. Будь-який демократ буде краще, ніж Трамп в Білому домі”, — додав він.

Крім цього, політик звинуватив Республіканську партію в тому, що вона створила “культ” Трампа, через який його неможливо перемогти не первинних виборах.

“Тому у мене та у будь-якого кандидата немає ніяких причин бути там (серед кандидатів на виборах — ред.)”, — підкреслив Уолш.