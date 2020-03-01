Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, у вівторок, 3 березня, в США в більшості штатів пройдуть попередні вибори (праймеріз).
У суботу ж, 29 лютого, Сандерс організував мітинг в Бостоні, на який прийшли не менше 13 тисяч осіб.
Варто відзначити, що Массачусетс – це штат, від якого була обрана до Сенату США суперниця Сандерса по президентських перегонах – сенатора Елізабет Уоррен.
Спочатку очікувалося, що вона без проблем здобуде перемогу в цьому штаті. У той же час останні опитування демонструють падіння рейтингу Уоррен і зростання підтримки Сандерса в Массачусетсі.
Так, опитування MassINC Polling Group, опубліковане в п’ятницю, показало, що Сандерса підтримують 25 % ймовірних первинних виборців зі штату Массачусетс, а Уоррен – 17 %.
У жовтні минулого року Уоррен лідирувала в штаті з 33 %, а Сандерс займав третю позицію з 13 % (після колишнього віце-президента США Джо Байдена, який утримував друге місце).
Як зазначає агентство, сенатори Сандерс і Уоррен є давніми друзями і союзниками. Однак тепер вони змагаються за голоси виборців.
Виступаючи перед прихильниками в Бостоні, Сандерс прямо не згадував суперницю, однак натякнув на відмінності у фінансуванні їхніх виборчих кампаній.
Раніше Уоррен, коментуючи свій можливий програш в Массачусетсі, заявила, що в цьому штаті популярні “прогресивні ідеї”, яких дотримуються вона і Сандерс.
“Я впевнена, що саме тому Берні проводить там кампанію”, – сказала вона.
- Раніше повідомлялося, що згідно з новим загальнонаціональним опитуванням, сенатор з Вермонту, демократичний соціаліст Берні Сандерс значно випереджає кандидатів у президенти від Демократичної партії.
- Демократи не підтримують обрання сенатора Вермонта Берні Сандерса кандидатом в президенти США від Демократичної партії.
- Активісти Республіканської партії США допомагають Берні Сандерсу перемогти на праймеріз Демократичної партії, як найбільш простому конкуренту для Дональда Трампа.