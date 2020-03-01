Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, який бореться за висунення в президенти США від Демократичної партії, зібрав масштабний мітинг у Бостоні (штат Массачусетс) напередодні "супервівторка".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у вівторок, 3 березня, в США в більшості штатів пройдуть попередні вибори (праймеріз).

У суботу ж, 29 лютого, Сандерс організував мітинг в Бостоні, на який прийшли не менше 13 тисяч осіб.

Варто відзначити, що Массачусетс – це штат, від якого була обрана до Сенату США суперниця Сандерса по президентських перегонах – сенатора Елізабет Уоррен.

Спочатку очікувалося, що вона без проблем здобуде перемогу в цьому штаті. У той же час останні опитування демонструють падіння рейтингу Уоррен і зростання підтримки Сандерса в Массачусетсі.

Так, опитування MassINC Polling Group, опубліковане в п’ятницю, показало, що Сандерса підтримують 25 % ймовірних первинних виборців зі штату Массачусетс, а Уоррен – 17 %.

У жовтні минулого року Уоррен лідирувала в штаті з 33 %, а Сандерс займав третю позицію з 13 % (після колишнього віце-президента США Джо Байдена, який утримував друге місце).

Як зазначає агентство, сенатори Сандерс і Уоррен є давніми друзями і союзниками. Однак тепер вони змагаються за голоси виборців.

Виступаючи перед прихильниками в Бостоні, Сандерс прямо не згадував суперницю, однак натякнув на відмінності у фінансуванні їхніх виборчих кампаній.

Раніше Уоррен, коментуючи свій можливий програш в Массачусетсі, заявила, що в цьому штаті популярні “прогресивні ідеї”, яких дотримуються вона і Сандерс.

“Я впевнена, що саме тому Берні проводить там кампанію”, – сказала вона.