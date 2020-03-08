Для того, щоб Берні Сандерс залишався конкурентом для Джо Байдена в битві за висунення на пост президента від Демократичної партії, йому доведеться повторити те, що він зробив чотири роки тому: виграти попередні вибори в Мічигані.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сандерс надто потребує перемоги після того, як колишній віце-президент Байден перміг в багатьох південних штатах, а також в Массачусетсі, Міннесоті та Техасі.

Мічиган є конкурентоспроможним з шести штатів, в которих проходить передвиборна гонка по висуненню кандидатів. Він пропонує найбільшу кількість из 1 991 делегата, які необхідні кандидату для прямого висунення кандидатури: 125. І для Сандерса дуже важливо отримати цей імпульс.

Крім штату Мічиган, штат Вашингтон, Міссісіпі, Міссурі та Айдахо проводитимуть первинні вибори у вівторок. Північна Дакота буде проводити збори.

Програш Сандерса в Мічигані може дати Байдену значну перевагу.

Штат також має велике значення для загальних виборів 3 листопада.

За даними опитувань, проведених Edison Research, Байден використовував свою популярність серед чорношкірих виборців, домігшись величезних успіхів в “супер-вівторок”, отримавши 70% голосів від афроамериканських виборців в Алабамі та Вірджинії і 60% в Північній Кароліні та Техасі.

Афроамериканці матимуть вирішальне значення в Мічигані, там вони становлять майже 14% населення. Деякі райони Детройта на 80% афроамериканських.

Цими вихідними Сандерс скасував плани проведення кампанії в Міссісіпі, зосередившись натомість на Мічигані.

Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про вихід з боротьби за номінацію на президента США від Демократичної партії.