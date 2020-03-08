Про це повідомляє агентство Reuters.
Сандерс надто потребує перемоги після того, як колишній віце-президент Байден перміг в багатьох південних штатах, а також в Массачусетсі, Міннесоті та Техасі.
Мічиган є конкурентоспроможним з шести штатів, в которих проходить передвиборна гонка по висуненню кандидатів. Він пропонує найбільшу кількість из 1 991 делегата, які необхідні кандидату для прямого висунення кандидатури: 125. І для Сандерса дуже важливо отримати цей імпульс.
Крім штату Мічиган, штат Вашингтон, Міссісіпі, Міссурі та Айдахо проводитимуть первинні вибори у вівторок. Північна Дакота буде проводити збори.
Програш Сандерса в Мічигані може дати Байдену значну перевагу.
Штат також має велике значення для загальних виборів 3 листопада.
За даними опитувань, проведених Edison Research, Байден використовував свою популярність серед чорношкірих виборців, домігшись величезних успіхів в “супер-вівторок”, отримавши 70% голосів від афроамериканських виборців в Алабамі та Вірджинії і 60% в Північній Кароліні та Техасі.
Афроамериканці матимуть вирішальне значення в Мічигані, там вони становлять майже 14% населення. Деякі райони Детройта на 80% афроамериканських.
Цими вихідними Сандерс скасував плани проведення кампанії в Міссісіпі, зосередившись натомість на Мічигані.
Сенатор США Елізабет Уоррен оголосила про вихід з боротьби за номінацію на президента США від Демократичної партії.
- На території десяти американських штатів, напередодні проведення “супервівторка”, розгорнулася масштабна рекламна кампанія проти кандидатури демократа Берні Сандерса, на яку було витрачено близько мільйона доларів.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.