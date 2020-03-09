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Вибори в США: в перегонах кандидатів-демократів з відривом в 16% лідирує Байден

Колишнього віцепрезидента США Джо Байдена підтримує 52% виборців, в той час як його головного конкурента Берні Сандерса тільки 36%.

Понеділок, 9 березня 2020, 19:24

Про це свідчать дані опитування CNN/SSRS.

Опитування показує, що 52% зареєстрованих виборців, які є демократами або незалежними виборцям, хочуть, щоб Байден став кандидатом на виборах 2020 роки від Демократичної партії. Сандерса хочуть бачити кандидатом від партії на 16% менше — в його підтримку виступили 36% опитаних.

Ще 7% опитаних підтримали сенатора штату Массачусеств Елізабет Уоррен, яка оголосила про вихід з президентської гонки 5 березня. Серед опитаних після того, як Уоррен вибула, підтримка Байдена зросла до 57%, Сандерса так і залишилася на рівні 36%. Ще 6% обрали когось іншого або були не впевнені, кого вони підтримають.

До того ж близько 9 з 10 виборців-демократів та незалежних виборців заявили, що підтримають будь-якого кандидата від Демократичної партії. Три чверті виборців-демократів зазначили, що вони впевнені, що партія призначить когось, у кого є великі шанси перемогти Дональда Трампа.

Опитування було проведено з 4 по 7 березня в телефонному режимі з живим інтерв’юером. В опитуванні взяли участь 1211 дорослих американців з різних куточків країни. Результати для повної вибірки мають похибка вибірки близько 3,3 процентних пункту. Для результатів серед 540 зареєстрованих виборців, які є демократами або незалежними від демократів похибка становить 5 процентних пунктів.

Теги: Джо Байден, вибори у США, Берни Сандерс

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