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Вибух біля аеропорту Кабула: до МЗС поки не надходила інформація про постраждалих українців

До Міністерства закордонних справ наразі не надходила інформація щодо постраждалих українців внаслідок вибуху біля аеропорту Кабула.

Четвер, 26 серпня 2021, 17:48

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter

“Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку з вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила”, – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник Талібів заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. В це число входять жінки і діти, а також поранені кілька охоронців Талібану.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей покинути аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі. 

  • 30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть передусім своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.
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  • США готові надавати політичний притулок біженцям з Афганістану у разі відсутності причин для отримання імміграційної візи.
Теги: аеропорт, Афганістан, вибух, МЗС, Кабул

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