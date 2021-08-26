Вибух біля аеропорту Кабула: до МЗС поки не надходила інформація про постраждалих українців

До Міністерства закордонних справ наразі не надходила інформація щодо постраждалих українців внаслідок вибуху біля аеропорту Кабула.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

“Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку з вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила”, – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник Талібів заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. В це число входять жінки і діти, а також поранені кілька охоронців Талібану.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.