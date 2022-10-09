9 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту – це спецслужби України, він назвав ці дії "терактом".

Про це повідомляють росЗМІ.

Господар Кремля вперше прокоментував вибух на мосту, який стався 8 жовтня, під час зустрічі з головою слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним.

Російський лідер заявив, що підрив Кримського мосту — це “теракт, спрямований на руйнування критично важливої ​​інфраструктури РФ”. Він додав, що “автори, виконавці, замовники – спецслужби України”.

Своєю чергою, Бастрикін заявив, що після вибуху порушили кримінальну справу за статтею про тероризм. Окрім цього, він також доповів, що у підготовці вибуху “українським спецслужбам” нібито допомагали громадяни РФ та третіх держав.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Спершу в РФ повідомляли, що на мосту загорілась цистерна з паливом.

Вже згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух. За даними РФ, на мосту вибухнула вантажівка. Окупаційна влада Криму поспішила звинуватити у вибуху та руйнуванні мосту “українських вандалів”.

Раніше Путін доручив створити урядову комісію для розслідування “причин інциденту”.