Про це повідомляють росЗМІ.
Господар Кремля вперше прокоментував вибух на мосту, який стався 8 жовтня, під час зустрічі з головою слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним.
Російський лідер заявив, що підрив Кримського мосту — це “теракт, спрямований на руйнування критично важливої інфраструктури РФ”. Він додав, що “автори, виконавці, замовники – спецслужби України”.
Своєю чергою, Бастрикін заявив, що після вибуху порушили кримінальну справу за статтею про тероризм. Окрім цього, він також доповів, що у підготовці вибуху “українським спецслужбам” нібито допомагали громадяни РФ та третіх держав.
Вранці 8 жовтня на Кримському мосту виникла масштабна пожежа. Спершу в РФ повідомляли, що на мосту загорілась цистерна з паливом.
Вже згодом стало відомо, що причиною пожежі став вибух. За даними РФ, на мосту вибухнула вантажівка. Окупаційна влада Криму поспішила звинуватити у вибуху та руйнуванні мосту “українських вандалів”.
Раніше Путін доручив створити урядову комісію для розслідування “причин інциденту”.
- “Укрпошта” випустить нову марку з зображенням зруйнованого Кримського мосту.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу прокоментував пожежу на Кримському мосту та заявив, що ця ціль існує вже давно.
- У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують обмеження на продаж бакалійних товарів після інциденту з Кримським мостом.
- Пошкодження Кримського мосту, що з’єднує Краснодарський край РФ з анексованим українським півостровом, посилить проблеми військових РФ з логістикою в Україні. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес 9 жовтня.