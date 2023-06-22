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Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість загиблих знову зросла

Станом на 12:15 кількість жертв унаслідок нічного вибуху у багатоповерхівці Києва зросла до трьох.

Четвер, 22 червня 2023, 13:19
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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Джерело: ДСНС

Рятувальники повідомили, що кількість загиблих унаслідок нічного вибуху у київській 16-поверхівці вже зросла до трьох осіб.

Кількість постраждалих зросла до п’яти, трьох осіб госпіталізували. Врятовано 20 осіб.

На місці події задіяні рятувальники та спецтехніка Мобільного рятувального центру швидкого реагування. Здійснюється демонтаж пошкоджених конструкцій. Роботи тривають.

ДОВІДКА: Уночі 22 червня у багатоповерхівці Дніпровського району Києва пролунав вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

Теги: вибух у багатоповерхівці, вибух, ДСНС, Київ

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