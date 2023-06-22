Вибух у багатоповерхівці Києва: зросла кількість загиблих

За даними рятувальників, зросла кількість загиблих унаслідок нічного вибуху у багатоповерхівці Києва.

Джерело: ДСНС

За інформацією рятувальників, станом на 07:50 унаслідок нічного вибуху у 16-поверхівці столиці загинуло двоє осіб (раніше повідомлялось про одного загиблого).

Постраждало 4 осіб, з яких трьох довелось госпіталізувати.

Ще 18 осіб врятовано. За медичною допомогою звернулось дві особи.

О 08:10 пожежу у багатоповерхівці ліквідували. Роботи тривають.

ДОВІДКА: Уночі 22 червня у багатоповерхівці Дніпровського району Києва пролунав вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.