Вибух у багатоповерхівці Києва: зросла кількість загиблих

Джерело: ДСНС
За інформацією рятувальників, станом на 07:50 унаслідок нічного вибуху у 16-поверхівці столиці загинуло двоє осіб (раніше повідомлялось про одного загиблого).
Постраждало 4 осіб, з яких трьох довелось госпіталізувати.
Ще 18 осіб врятовано. За медичною допомогою звернулось дві особи.
О 08:10 пожежу у багатоповерхівці ліквідували. Роботи тривають.
ДОВІДКА: Уночі 22 червня у багатоповерхівці Дніпровського району Києва пролунав вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
- У столиці відпрацювали дії на випадок надзвичайної ситуації на Київській гідроелектростанції, до тренувань залучили близько 250 працівників різних служб.