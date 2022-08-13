Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Він припустив, що, ймовірно, у пункт принесли вибуховий пристрій, який раніше, після розмінування, покинули російські сапери.

Підрив відбувся на вулиці Макара Мазая Кальміуського району: “Якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів наказуємо винахідливістю Маріупольського спротиву”, зазначив Адрющенко.

Варто зауважити, що мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.