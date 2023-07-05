Сьогодні, 5 липня, у Шевченківському районному суді Києва пролунав вибух. Обвинувачений Ігор Гуменюк, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, загинув на місці подій.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

“Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранено двох бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці”, – йдеться в дописі.

За даними ЗМІ, вибух влаштував Ігор Гуменюк, якого підозрюють у скоєнні теракту у 2015 році під Верховною Радою. Гуменюк підірвав у конвойному приміщенні три гранати, вихопив пістолет і взяв конвоїра в заручники.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 393 КК України).

У відомстві зазначили, що 5 липня 2023 року близько 17:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва.

Попередньо встановлено, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій.