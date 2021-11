Про це повідомила британська служба новин BBC.

Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

На кадрах, що показували місцеві ЗМІ, видно обвуглені тіла на вулицях біля бензовоза.

Мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр розповіла, що бачила “жахливі” фотографії, і сказала, що “ходили чутки про те, що понад 100 людей загинули”.

Президент Джуліус Маада Біо сказав, що він “глибоко стурбований трагічними пожежами та жахливою втратою людей” і що його уряд зробить “все, щоб підтримати постраждалі сім’ї”.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ

— President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021