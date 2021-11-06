У столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні зіткнувся бензовоз з вантажівкою. Внаслідок зіткнення стався вибух і щонайменше 84 особи загинули.

Про це повідомила британська служба новин BBC.

Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

На кадрах, що показували місцеві ЗМІ, видно обвуглені тіла на вулицях біля бензовоза.

Мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр розповіла, що бачила “жахливі” фотографії, і сказала, що “ходили чутки про те, що понад 100 людей загинули”.

Президент Джуліус Маада Біо сказав, що він “глибоко стурбований трагічними пожежами та жахливою втратою людей” і що його уряд зробить “все, щоб підтримати постраждалі сім’ї”.

Deeply disturbed by the tragic fires and the horrendous loss of life around the Wellington PMB area. My profound sympathies with families who have lost loved ones and those who have been maimed as a result. My Government will do everything to support affected families. pic.twitter.com/xJRA1UtCJJ — President Julius Maada Bio (@PresidentBio) November 6, 2021

Повідомляється, що до державного моргу надійшло понад 90 тіл, і близько 100 осіб проходять лікування у лікарнях та медичних центрах Фрітауна.

Ймовірно, вибух стався на перехресті біля жвавого супермаркету Choithram в районі Веллінгтон у п’ятницю.

На місці події працюють військові, поліція та пожежні сили.