Про це повідомила британська служба новин BBC.

Паливо розлилося перед загорянням, і вогонь охопив перехожих та автомобілі на жвавому перехресті.

На кадрах, що показували місцеві ЗМІ, видно обвуглені тіла на вулицях біля бензовоза.

Мер Фрітауна Івонн Акі-Сойєрр розповіла, що бачила “жахливі” фотографії, і сказала, що “ходили чутки про те, що понад 100 людей загинули”.

Президент Джуліус Маада Біо сказав, що він “глибоко стурбований трагічними пожежами та жахливою втратою людей” і що його уряд зробить “все, щоб підтримати постраждалі сім’ї”.

Повідомляється, що до державного моргу надійшло понад 90 тіл, і близько 100 осіб проходять лікування у лікарнях та медичних центрах Фрітауна.

Ймовірно, вибух стався на перехресті біля жвавого супермаркету Choithram в районі Веллінгтон у п’ятницю.

На місці події працюють військові, поліція та пожежні сили.

  • Нагадаємо, 2 листопада, у Кабулі біля військового госпіталю сталися два вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 15 людей та десятки людей постраждали.

 