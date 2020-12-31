Після виявлення вибухонебезпечних предметів біля квартири тещі співзасновника та голови правління “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що зранку 31 грудня біля дверей квартири по вулиці Якуба Колоса знайшли пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати. Вибухотехніки негайно дослідили знахідку. Виявилося, що це скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів.

Зазначені предмети будуть надіслані на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством).

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цього злочину.