Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Зазначається, що зранку 31 грудня біля дверей квартири по вулиці Якуба Колоса знайшли пакунок з двома предметами, зовні схожими на гранати. Вибухотехніки негайно дослідили знахідку. Виявилося, що це скріплені скотчем корпуси гранат Ф-1 без запалів.
Зазначені предмети будуть надіслані на експертизу. Попередньо подія кваліфікована за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством).
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до цього злочину.
- Напередодні в Національній поліції повідомили, що біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
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- У ніч з 22 на 23 липня голові “Центру протидії корупції” (ЦПК) Віталію Шабуніну підпалили будинок. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу.
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