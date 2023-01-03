Сьогодні, 3 січня, на території Вишгородського району Київської області проводитимуться навчання для саперів, у зв’язку чим можна почути звуки вибухів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.

“На Київщині тренуються сапери — можливо чути звуки вибухів”, — йдеться в дописі.

Зазначається, що серед запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів.

Влада просила мешканців регіону зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.