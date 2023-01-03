Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації у Telegram.
“На Київщині тренуються сапери — можливо чути звуки вибухів”, — йдеться в дописі.
Зазначається, що серед запланованих заходів — відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів.
Влада просила мешканців регіону зберігати спокій, бути обачними та довіряти інформації лише з офіційних джерел.
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