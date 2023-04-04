Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.
Як повідомляється, Німеччина веде власне розслідування щодо вибухів на газопроводах. Відтак, слідчі встановлюють роль судна “Андромеда” в організації диверсії. За попередньо встановленою інформацією, воно було орендоване в польської компанії, власниками якої є двоє українців.
Згідно з результатами німецького розслідування, офіційні особи припускають що до вибухів може бути причетний польський або український уряд. Крім того, наголошено, що Польща вважається одним із найбільших критиків Nord Stream, які були створені наприкінці 1990-х років.
За словами радника президента Польщі з питань зовнішньої політики Марчіна Пшидача, судно “Андромеда” може розглядатися в контексті розслідування вибуху. Проте посадовець вважає, що цю версію могли запропонувати в Росії, щоб звинуватити Польщу в диверсії.
“Це російська гра, в якій намагаються звинуватити Польщу. Однак наша країна не має нічого спільного з цим”, – наголосив він.
- Видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що слід остерігатися надто поспішних висновків після нещодавнього оприлюднення в ЗМІ повідомлень про те, що за минулорічними вибухами на газопроводах Nord Stream могла стояти “проукраїнська група”.
- Путін заявив, що відповідь Німеччини на вибухи газопроводів у Північному морі показала, що країна залишається “окупованою” і не може діяти самостійно через десятиліття після її капітуляції в кінці Другої світової війни.