Польщу, як і Україну, розглядали як можливого організатора вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream на дні Балтійського моря. Натомість - влада країни відкинула подібні припущення.

Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.

Як повідомляється, Німеччина веде власне розслідування щодо вибухів на газопроводах. Відтак, слідчі встановлюють роль судна “Андромеда” в організації диверсії. За попередньо встановленою інформацією, воно було орендоване в польської компанії, власниками якої є двоє українців.

Згідно з результатами німецького розслідування, офіційні особи припускають що до вибухів може бути причетний польський або український уряд. Крім того, наголошено, що Польща вважається одним із найбільших критиків Nord Stream, які були створені наприкінці 1990-х років.

За словами радника президента Польщі з питань зовнішньої політики Марчіна Пшидача, судно “Андромеда” може розглядатися в контексті розслідування вибуху. Проте посадовець вважає, що цю версію могли запропонувати в Росії, щоб звинуватити Польщу в диверсії.

“Це російська гра, в якій намагаються звинуватити Польщу. Однак наша країна не має нічого спільного з цим”, – наголосив він.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, що з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море, сталася серія незрозумілих вибухів, які Москва назвала актом “міжнародного тероризму”.