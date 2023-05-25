У МЗС Росії заявили, що викликали послів Німеччини, Швеції та Данії, нібито цей крок зроблено на знак протесту проти, за їх словами, "повної відсутності результатів" розслідування вибухів, які минулого року пошкодили газопроводи Nord Stream.

Джерело: SkyNews

Раніше Кремль закликав прискорити розслідування, по черзі звинувачуючи у підриві газопроводів різні країни.

У вересні минулого року кілька незрозумілих підводних вибухів розірвали газопроводи Nord Stream і нещодавно побудований Nord Stream 2, які з’єднують Росію та Німеччину через Балтійське море.

Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії, і обидві країни стверджують, що вибухи були навмисними, але ще не встановлено, хто несе відповідальність. Дві країни та Німеччина розслідують інцидент.

МЗС Росії звинуватило всіх трьох у “навмисному зволіканні” та спробах приховати дані. У Кремлі заявили, що не задоволені “непрозорим характером розслідування та відмовою співпрацювати з Росією”.

І США, і Україна заперечують свою причетність до вибухів.

27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікували витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.

Данія, Німеччина та Швеція провели власні розслідування вибухів, проте Москва наголосила, що її не поінформували про це.

Згодом президент Росії Володимир Путін заявив, що минулорічні вибухи на газопроводах Nord Stream були здійснені на “державному рівні”.

Видання The New York Times опублікувало статтю про вибухи на газопроводах. У ній мовиться, що нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися офіційні особи США, припускають, що проукраїнська група підірвала газопроводи Nord Stream минулого року. Розслідування на кілька місяців поставило у глухий кут слідчих по обидва боки Атлантики.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що людям слід остерігатися надто поспішних висновків після нещодавнього оприлюднення в ЗМІ повідомлень про те, що за минулорічними вибухами на газопроводах Nord Stream могла стояти “проукраїнська група”.

Після чого Путін заявив, що відповідь Німеччини на вибух газопроводів у Північному морі показала, що країна залишається “окупованою” і не може діяти самостійно через десятиліття після її капітуляції в кінці Другої світової війни.

У матеріалі The Washington Post поінформували, що Польщу, як і Україну, розглядали як можливого організатора вибухів, які пошкодили газопроводи Nord Stream на дні Балтійського моря. Натомість влада країни відкинула подібні припущення.

Згодом розвідка НАТО заявила, що у Москві складають карту, де позначено критично важливі підводні та наземні системи союзників НАТО. Для цього Кремль залучив військові та цивільні розвідувальні служби разом зі значними ресурсами у цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській галузях.

Після вибухів на “Північних потоках” у Москві звинуватили “англосаксонських” союзників. На Заході ж припускали, що РФ сама причетна до інциденту.

Раніше повідомлялося, що Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.

Також розслідування, проведене чотирма скандинавськими телерадіокомпаніями, показало, що три російські військово-морські кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів на газопроводі Nord Stream до диверсії, що призупинила подачу російського газу до Європи у вересні 2022 року.

Тож після попередження НАТО про те, що Росія може атакувати підводну енергетичну інфраструктуру, 4 травня уряд Польщі схвалив проєкт закону, який дозволить військовим завдати удару по ворожому кораблю, якщо він націлиться на головний газопровід з Норвегії через Балтійське море.