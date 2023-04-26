Представник воєнної розвідки України Андрій Юсов заявив, що вибухи на військових об'єктах тимчасово окупованого Криму не порушують умови "зернової угоди".

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Юсова.

За його словами, нещодавні звинувачення у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози держави-агресорки заморозити “зернову угоду” – брехлива маніпуляція з боку Росії.

“Україна дотримується міжнародних зобов’язань, в тому числі виконує всі зобов’язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об’єктів і жодним чином не пов’язані із зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію”, – пояснив представник воєнної розвідки України.

Зазначимо, що нещодавно Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні “зернової угоди”, там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши “зернові коридори”.

У російському Міноборони стверджують, що 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму, використавши гуманітарні коридори, задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції.

У відомстві РФ також заявили, що українські безекіпажні катери начебто були запущені з акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації “чорноморської ініціативи”.

Зокрема, у Міноборони РФ вважають, що Україна нібито “поставила під загрозу чергове продовження “зернової угоди” після 18 травня цього року”.