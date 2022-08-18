На думку аналітиків Інституту вивчення війни, після низки вибухів на території окупованого Криму, російське військове керівництво дедалі більше втрачає впевненість у безпеці півострова.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Напередодні, 17 серпня, деякі російські джерела повідомили про зміну командувача Чорноморського флоту РФ. Замість адмірала Ігоря Осипова цю посаду почав обіймати віцеадмірал Віктор Соколов.

Публічно інформацію про зміну керівництва не повідомляли. На думку експертів, Кремль хотів зберегти у таємниці призначення Соколова через начебто загрозу “терористичної небезпеки” у Севастополі.

Нещодавні удари по військових об’єктах РФ на території окупованого Криму, ймовірно, привели російські війська в стан підвищеної готовності та призвели до реструктуризації складу сил, матеріально-технічного забезпечення та керівництва російського угруповання в Криму з метою пом’якшення наслідків подальших ударів.

До прикладу, українські розвідники вже повідомили, що окупаційна влада Криму розпочала передислокацію літаків та гвинтокрилів, які знаходились на передових аеродромах Криму, у глибші райони півострова та навіть на територію РФ.

У Росії тим часом намагаються представити вибухи у Криму як терористичні атаки, щоб відвернути увагу світу від своїх воєнних злочинів, скоєних на території України, та запобігти визнанню Росії як держави-спонсора тероризму.

Зокрема 17 серпня окупаційний “голова” Криму Сергій Аксьнов заявив, що ФБР “нейтралізувала осередки організації “Хізб ут-Тахрір” у Джанкой та Ялті”.

Аксьонов звинуватив українську владу в координації операцій “Хізб ут-Тахрір” в Криму, не надавши жодних доказів.

“Російські офіційні особи, ймовірно, все більше пов’язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять організації, пов’язані з ісламістським екстремізмом, у спробі відчужити український партизанський рух від міжнародної спільноти та підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Напади на законні російські військові цілі підпадають під сферу законного застосування сили і не є актами тероризму, а також немає жодних доказів того, що ці атаки здійснили ісламістські екстремісти”, – наголосили в ISW.