Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Спершу  солдати РФ спостерігали, як мешканці міста співали гімн України та розмовляли між собою. Коли люди почали розходитися, то їх взяли в оточення та почали силоміць “пакувати” в автозаки. Хвилинами пізніше містом прокотилася хвиля вибухів та обстрілів.

Фото: НАЕК “Енергоатом”.

Пізніше до місцевих лікарень почали доставляти містян з травмами та опіками. Кількість постраждалих наразі ще уточнюється. Також російські окупаційні війська почали глушити зв’язок: зник як дротовий інтернет, так і унеможливилися телефонні дзвінки.