Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.
Спершу солдати РФ спостерігали, як мешканці міста співали гімн України та розмовляли між собою. Коли люди почали розходитися, то їх взяли в оточення та почали силоміць “пакувати” в автозаки. Хвилинами пізніше містом прокотилася хвиля вибухів та обстрілів.
Пізніше до місцевих лікарень почали доставляти містян з травмами та опіками. Кількість постраждалих наразі ще уточнюється. Також російські окупаційні війська почали глушити зв’язок: зник як дротовий інтернет, так і унеможливилися телефонні дзвінки.
- Нагадаємо, Солдати ЗС РФ вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Чернігова. За добу був завданий по міському онкологічному диспансеру.
- За даними Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російські загарбники пошкодили не менше 53-ох українських історичних об’єктів.
- Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та Кривому Рогу.