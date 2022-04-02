У тимчасово окупованому Енергодарі російські солдати почали викрадати, обстрілювати та закидати гранатами мирних мешканців, які сьогодні вранці вийшли на проукраїнський мітинг.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

Спершу солдати РФ спостерігали, як мешканці міста співали гімн України та розмовляли між собою. Коли люди почали розходитися, то їх взяли в оточення та почали силоміць “пакувати” в автозаки. Хвилинами пізніше містом прокотилася хвиля вибухів та обстрілів.

Пізніше до місцевих лікарень почали доставляти містян з травмами та опіками. Кількість постраждалих наразі ще уточнюється. Також російські окупаційні війська почали глушити зв’язок: зник як дротовий інтернет, так і унеможливилися телефонні дзвінки.