Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що місця інцидентів включають сховища боєприпасів в аеропорту, два паливних склади та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу.

Зазначено, що Маріуполь знаходиться щонайменше за 80 км від лінії фронту. Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що “незрозумілі” вибухи відбуваються саме в тій зоні. Занепокоєння пояснюється тим, що Маріуполь тимчасово окупований Російською Федерацією, що, на думку Путіна, мало б виключати можливість вибухів завданих Збройними силами України по цій території.

Додається, що хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене РФ у 2022 році, яке вона все ще контролює. Крім того, воно розташоване на ключовій логістичній трасі.