Учора окупаційна "влада" Донецька заявила нібито про обстріли залізничної інфраструктури міста з боку Збройних Сил України (ЗСУ). Унаслідок чого сталася пожежа та були чутні вибухи. Водночас українська сторона ствердила, що пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости“, голова “адміністрації” окупованого Донецька Олексій Кулемзін та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Кулемзін заявив, що станом на 20:55 4 липня окупанти “уточнювали інформацію про постраждалих і руйнування”.

Згодом за даними видання “РИА Новости”, на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу згоріли торгові ряди. За версією росіян, пожежа сталася внаслідок обстрілу ЗСУ.

Варто зауважити, що повідомлення підтверджував Сергій Братчук. У своєму Telegram-каналі він написав, що в Донецьку зайнялися об’єкти залізничної інфраструктури, а пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки.

Однак у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські армійці для створення вигідної російським пропагандистам картинки у ЗМІ обстріляли центр міста. У той час, коли очевидці ствердили, що ударів завдавали з боку окупованої Макіївки.

Такі дії росіян мають на меті залякування мешканців окупованих територій та виправдання “спецоперації”.