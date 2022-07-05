Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости“, голова “адміністрації” окупованого Донецька Олексій Кулемзін та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
Кулемзін заявив, що станом на 20:55 4 липня окупанти “уточнювали інформацію про постраждалих і руйнування”.
Згодом за даними видання “РИА Новости”, на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу згоріли торгові ряди. За версією росіян, пожежа сталася внаслідок обстрілу ЗСУ.
Варто зауважити, що повідомлення підтверджував Сергій Братчук. У своєму Telegram-каналі він написав, що в Донецьку зайнялися об’єкти залізничної інфраструктури, а пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки.
Однак у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські армійці для створення вигідної російським пропагандистам картинки у ЗМІ обстріляли центр міста. У той час, коли очевидці ствердили, що ударів завдавали з боку окупованої Макіївки.
Такі дії росіян мають на меті залякування мешканців окупованих територій та виправдання “спецоперації”.
- Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ не становить загрози для країн Балтії та Фінляндії, водночас планує протистояти західним санкціям і завершити свою мету на Донбасі на сході України.
- Нагадаємо, що 26 травня 2014 року міжнародний аеропорт “Донецьк” імені Сергія Прокоф’єва припинив обслуговування. У повідомленні пресслужби про тимчасове скасування рейсів було зазначено, що адміністрація сповістить про відновлення роботи, однак цього так і не сталося. Згодом летовище стало місцем запеклих боїв протягом перших двох років російсько-української війни.
- Також у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) спростували інформацію щодо формування у Херсонській області так званого “уряду” з чотирьох осіб, троє з яких — росіяни та один колаборант.