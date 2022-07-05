Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости“, голова “адміністрації” окупованого Донецька Олексій Кулемзін та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

Кулемзін заявив, що станом на 20:55 4 липня окупанти “уточнювали інформацію про постраждалих і руйнування”.

Згодом за даними видання “РИА Новости”, на ринку в Київському районі Донецька біля залізничного вокзалу згоріли торгові ряди. За версією росіян, пожежа сталася внаслідок обстрілу ЗСУ.

Варто зауважити, що повідомлення підтверджував Сергій Братчук. У своєму Telegram-каналі він написав, що в Донецьку зайнялися об’єкти залізничної інфраструктури, а пожежі сталися через порушення правил протипожежної безпеки.

Однак у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські армійці для створення вигідної російським пропагандистам картинки у ЗМІ обстріляли центр міста. У той час, коли очевидці ствердили, що ударів завдавали з боку окупованої Макіївки.

Такі дії росіян мають на меті залякування мешканців окупованих територій та виправдання “спецоперації”.