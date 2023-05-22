Джерело: росЗМІ.
Зауважується, що у Бєлгороді запроваджено режим так званої “контртерористичної операції”.
Повідомляється, що після того, як прогримів вибух, у центрі міста піднявся стовп диму. На місце “прильоту” прибули пожежники, поліція та медики. Наразі вулицю також перекрили.
За інформацією Sota вибух був у будівлі ФСБ.
Також губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що у селищі Борисовка “безпілотник скинув вибухівку на адмінбудівлю”, пробивши дах.
Зауважимо, 22 травня у Бєлгородській області РФ пролунали сирени. Влада регіону заявила про масований обстріл, проте порадила населенню “не панікувати”. Згодом з’явилась інформація про нібито поранення заступника голови адміністрації Грайворона у результаті “обстрілу”.
Раніше Гладков скликав нараду, на якій обговорили “тривожні звістки” з військової частини. Він також повідомив про те, що нібито снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки у Грайвороні. Також, за його словами, є влучення і в будівлю адміністрації.
Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
Зранку 22 травня стала з’являтися інформація, як-от відео та фото, що проводиться операція на території Бєлгородської області. Тоді ще не було офіційних заяв – ані з української, ані з російської сторін. Російський губернатор перед вищезгаданою заявою заперечував інформацію.
- 12 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Ймовірно, у місті горів завод.
- У російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) горів резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищувала 1000 квадратних метрів.
- 29 квітня у російській Пермі відбулася пожежа на території оборонного заводу “Мотовилихинские заводы”, що випускав реактивні системи залпового вогню.
- У тимчасово окупованому Севастополі загасили пожежу на нафтобазі. За даними так званої “адміністрації”, займання виникло внаслідок влучання безпілотника.