Пізно ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, ймовірно, палає будівля ФСБ.

Джерело: росЗМІ.

Зауважується, що у Бєлгороді запроваджено режим так званої “контртерористичної операції”.

Повідомляється, що після того, як прогримів вибух, у центрі міста піднявся стовп диму. На місце “прильоту” прибули пожежники, поліція та медики. Наразі вулицю також перекрили.

За інформацією Sota вибух був у будівлі ФСБ.

Також губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що у селищі Борисовка “безпілотник скинув вибухівку на адмінбудівлю”, пробивши дах.

Зауважимо, 22 травня у Бєлгородській області РФ пролунали сирени. Влада регіону заявила про масований обстріл, проте порадила населенню “не панікувати”. Згодом з’явилась інформація про нібито поранення заступника голови адміністрації Грайворона у результаті “обстрілу”.

Раніше Гладков скликав нараду, на якій обговорили “тривожні звістки” з військової частини. Він також повідомив про те, що нібито снарядами пошкоджено три приватні житлові будинки у Грайвороні. Також, за його словами, є влучення і в будівлю адміністрації.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.

Зранку 22 травня стала з’являтися інформація, як-от відео та фото, що проводиться операція на території Бєлгородської області. Тоді ще не було офіційних заяв – ані з української, ані з російської сторін. Російський губернатор перед вищезгаданою заявою заперечував інформацію.