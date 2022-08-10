9 серпня у тимчасово окупованому Росією Криму пролунала низка вибухів на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка. Чимало людей впевнені, що удари по аеродрому - справа рук ЗСУ, хоча офіційного підтвердження цьому немає. У Кремлі також не поспішають звинувачувати у вибухах Україну і, як зауважили аналітики Інституту вивчення війни, на це у РФ є причина.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

На думку експертів, Кремль не має жодних мотивів звинувачувати у вибухах Україну, адже це продемонструвало б неефективність російської протиповітряної оборони, як це було раніше у випадку з затопленням крейсера “Москва”.

В ISW наголосили, що на даний час не мають можливості оцінити точні причини вибухів у Криму.

“Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах, скоріш за все, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності. Україна могла модифікувати свої ракети “Нептун” для наземного нападу (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але зараз немає доказів на підтримку цієї гіпотези”, – зауважили експерти.