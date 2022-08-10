Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.
На думку експертів, Кремль не має жодних мотивів звинувачувати у вибухах Україну, адже це продемонструвало б неефективність російської протиповітряної оборони, як це було раніше у випадку з затопленням крейсера “Москва”.
В ISW наголосили, що на даний час не мають можливості оцінити точні причини вибухів у Криму.
“Очевидна одночасність вибухів на двох різних об’єктах, скоріш за все, виключає офіційну російську версію про випадкову пожежу, але не виключає ні диверсії, ні ракетного удару великої дальності. Україна могла модифікувати свої ракети “Нептун” для наземного нападу (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але зараз немає доказів на підтримку цієї гіпотези”, – зауважили експерти.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Журналісти проєкту “Схеми” показали, як виглядав військовий аеродром у Новофедорівці за декілька годин до вибухів.
- Після вибухів у тимчасово окупованому Криму утворилися затори на виїзді через Кримський міст та в районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.