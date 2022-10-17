Сьогодні близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – мер міста підтвердив атаку на центр столиці.

Про це Віталій Кличко написав у Telegram.

Мер міста повідомив, що два вибухи припали на центр столиці. Він закликав киян дослухатися до повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Як повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. Він закликав надати Україні більше систем протиповітряної оборони – наголосив, що у нас мало часу.

Очевидці повідомляють про 3 вибухи та пожежу в центрі столиці.