Про це Віталій Кличко написав у Telegram.
Мер міста повідомив, що два вибухи припали на центр столиці. Він закликав киян дослухатися до повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Як повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, росіяни атакували центр столиці дронами-камікадзе. Він закликав надати Україні більше систем протиповітряної оборони – наголосив, що у нас мало часу.
Очевидці повідомляють про 3 вибухи та пожежу в центрі столиці.
- 16 жовтня на півдні протиповітряна оборона знищила 11 дронів-камікадзе Shahed-136, водночас 9 з них – за годину.
- Протягом 15 жовтня українські захисники знищили 300 російських окупантів. З 24 лютого, станом на 15 жовтня загальне чисто убитих на території України загарбників сягає 65 000 одиниць живої сили.
- На думку розвідки Великої Британії, російська оборонна промисловість не в змозі вироблятипередові боєприпаси з тією швидкістю, з якою вони витрачаються.
- Ймовірно РФ домовилася з Іраном про закупівлю БПЛА. Йдеться про “новинку” дронів-камікадзе Arash-2.