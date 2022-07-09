Вибухи у Маріуполі: Є постраждалі та загиблі серед росіян

9 липня у Маріуполі пролунало два вибухи – в районі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та "Азовсталі". Внаслідок чого загинуло та постраждало кілька росіян.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його даними, сьогодні о 5:56 ранку в районі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча пролунав вибух, який можна було почути по всьому місту: “Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона”, — додав радник.

Згодом близько 12:30 у місті стався ще один вибух — біля “Азовсталі”, на території меткомбінату почалася пожежа. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля, а також є постраждалі серед окупантів.

Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що військові РФ “приступили до розмінування”, адже “бойовики” залишили за собою безліч мін, гранат та снарядів. Як раніше зазначав Андрющенко внаслідок цього загинули троє росіян: “Не знаю як вам, а мені така динаміка пропаганди подобається. Давайте більше”, — написав радник.