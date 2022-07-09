Вибухи у Маріуполі: Є постраждалі та загиблі серед росіян

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
За його даними, сьогодні о 5:56 ранку в районі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча пролунав вибух, який можна було почути по всьому місту: “Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона”, — додав радник.
Згодом близько 12:30 у місті стався ще один вибух — біля “Азовсталі”, на території меткомбінату почалася пожежа. За попередньою інформацією, горять залишки вугілля, а також є постраждалі серед окупантів.
Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що військові РФ “приступили до розмінування”, адже “бойовики” залишили за собою безліч мін, гранат та снарядів. Як раніше зазначав Андрющенко внаслідок цього загинули троє росіян: “Не знаю як вам, а мені така динаміка пропаганди подобається. Давайте більше”, — написав радник.
- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі, російські загарбники почали відновлення морського порту для створення там військово-вантажної бази.
- Раніше повідомлялося, що 8 липня 2022 року російська окупаційна “влада” повністю зупинила водопостачання в Маріуполі. Офіційна причина — ремонтні роботи. Правдива — електромережі не витримали спеки.
- У селищі Волонтерівка, що знаходиться на околиці Маріуполя, мешканці влаштували бунт через відсутність водопостачання та електроенергії.
- Також у тимчасово окупованому Маріуполі, росіяни та місцеві мешканці, які співпрацюють з окупаційною владою крадуть вцілілі автомобілі.