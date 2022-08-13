Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.
За його словами над містом виднівся стовп диму: “Херсонщина. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Продовжуємо палити орків!” — написав Хлань.
Раніше херсонське видання “Мост” зазначало, що звуки вибухів, ймовірно, пролунали з мікрорайону “Сокіл” неподалік однієї з міських лікарень: “ЗСУ завдали удар по місцю скупчення живої сили, техніки і, ймовірно, боєприпасів російських окупантів”, — йшлося в повідомленні.
Численні Telegram-канали та ЗМІ публікували відео, на якому чути звуки детонації.
- 13 серпня близько 15:40 на території тимчасово окупованого Маріуполя пролунав потужний вибух, який почули всі місцеві мешканці. Як виявилося згодом причиною стала детонація авіабомби в пункті приймання металобрухту.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі. Він заявив, що працюють партизани: “Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста”, — сказав він.