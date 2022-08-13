13 серпня, у тимчасово окупованій Новій Каховці на території Херсонської області було чутно вибухи. У Херсонській ОВА зазначають про "прильоти" по позиціях російських окупантів у місті.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами над містом виднівся стовп диму: “Херсонщина. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Продовжуємо палити орків!” — написав Хлань.

Раніше херсонське видання “Мост” зазначало, що звуки вибухів, ймовірно, пролунали з мікрорайону “Сокіл” неподалік однієї з міських лікарень: “ЗСУ завдали удар по місцю скупчення живої сили, техніки і, ймовірно, боєприпасів російських окупантів”, — йшлося в повідомленні.