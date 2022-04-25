25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" та філіалу російської "Федеральної служби безпеки" в ПМР.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

У результаті інциденту пошкоджено будівлю, вибито вікна. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети, схожі на використані РПГ-22 та РПГ-27.

Втім, як пояснюють у Головному управлінні розвідки, для керівництва “ПМР” ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар “Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій” “ПМР” Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста” зі вказанням:

Найменування об’єкту;

Адреси розміщення;

Типу захисної споруди

В разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

Ще за три дні до інциденту, керівники “ПМР” вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера.

Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити “ПМР” до бойових дій. Або як території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.

За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території “ПМР”.