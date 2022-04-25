Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
У результаті інциденту пошкоджено будівлю, вибито вікна. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети, схожі на використані РПГ-22 та РПГ-27.
Втім, як пояснюють у Головному управлінні розвідки, для керівництва “ПМР” ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар “Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій” “ПМР” Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста” зі вказанням:
- Найменування об’єкту;
- Адреси розміщення;
- Типу захисної споруди
В разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.
Ще за три дні до інциденту, керівники “ПМР” вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера.
Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити “ПМР” до бойових дій. Або як території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.
За наявною інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території “ПМР”.
- Нагадаємо, у російському міністерстві оборони заявили, що основна мета “спецоперації” в Україні – повний контроль над Донбасом, півднем України та забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму. Також РФ прагне встановити коридор до окупованого Придністров’я (Молдова), де, за словами Міннекаєва, “встановлені факти утиску російськомовних”.
- Напередодні заступник командуючого військами Центрального воєнного округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв, заявив, що одна із цілей “спецоперації” РФ в Україні — коридор до окупованого Придністров’я, де нібито почалися “утиски російськомовних”. У офіційній Молдові на такі заяви зреагували “глибоким занепокоєнням”.
- На території невизнаного Придністров’я воєнізовані угруповання не готові воювати проти України. Перед цим російські ФСБ влаштували перевірку боєздатності бригад.
- Раніше уряд Молдови ухвалив рішення щодо заборони використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z. Ініціативу підтримали 53 депутати парламенту.