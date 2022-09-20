Олексій Петров, ветеран АТО, який зараз захищає Україну в лавах одного зі стрілецьких підрозділів, переконаний в успіхах українського контрнаступу.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Олексій Петров, ветеран АТО розповів, що зараз армія повинна готуватися до захисту держави в умовах холодів:

“Вже осінь – і на передовій, там, де знаходиться наша стрілецька рота, дуже потрібні буржуйки. Ми замовили у Фонду Порошенка і ГО “Справа Громад” 50 дуже якісних буржуйок. Замовили їх буквально тиждень тому. І от сьогодні їх привезли”.

П’ятий президент України, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко також приїхав передати військовим буржуйки:

“Був на передовій у стрілецькій бригаді, де служить велика кількість наших побратимів із “Братів по Зброї”, депутатів. Погода стає дедалі холоднішою, і хлопці замовили у Фонд Порошенка та ГО Справа Громад 50 якісних буржуйок. Привезли, передали із рук у руки. Та прийняли нове замовлення: старлінки, радіозв‘язок, ретранслятори, вантажівки та багато іншого. Займемося”, – зазначив п’ятий президент.

П’ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що зустрічі з військовими демонструють звитягу захисників нашої держави: “Тут українці роблять усе можливе, щоб викинути росіян з української землі. Тут я на власні очі побачив їхню міць, мужність та силу. Проте ракетні і артилерійські обстріли зі сторони ворога продовжуються щодня. Ми несемо втрати, але росіяни втрачають щоразу більше. На обличчях наших хлопців немає радості, але є мотивація. Мотивація знищувати, перемагати та відкидати росіян з нашої землі”, – розповів Порошенко. Олексій Петров переконаний: вибили русню з-під Києва, погнали на Харківщині – виженемо і з півдня України.