Джерело: “Схеми” (“Радіо Свобода”).

Як повідомляли #Букви, депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин, якому САП та НАБУ висунули обвинувачення за фактом хабарництва та який двічі не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, 13 травня виїхав за кордон у напрямку Польщі за сприяння очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа, адресантом якого виявився глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За даними журналістів, обвинувачений в корупції депутат залишив Україну через пункт пропуску “Рава-Руська” ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S600.

Для перетину кордону Трубіцин скористався листом за підписом начальника ГУР Кирила Буданова. У листі очільник ГУР звернувся до керівника Державної прикордонної служби із проханням посприяти “безперешкодному перетину кордону” для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам.

Серед них і Трубіцин. В листі також вказується марка та номер його автомобіля Mercedes S600, на якому він зрештою і перетнув кордон. Це сталось за три дні до засідання ВАКС. З того часу Трубіцин пропустив два судових засідання, тому прокурор САП подав клопотання про оголошення депутата в міжнародний розшук.

“Такий лист був виданий на прохання іншої структури, складової сектору сил безпеки і оборони України, в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше”, – пояснив Юсов.