Американське видання The American Conservative опублікувало статтю, в якій звинувачує США у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Центр протидії дезінформації

У статті видання The American Conservative зазначено, що причиною повномасштабної війни в Україні є “нерозважливе цькування Росії Києвом, який розпочав антитерористичну кампанію проти своїх російськомовних громадян”.

Водночас американське видання звинувачує і США, які за їхньою версією несерйозно ставились до численних протестів Путіна проти розширення НАТО.

Американські пропагандисти також написали про “створення “напівбожеств” з українських олігархів як корумпованого інструменту США” та “змішування інтересів етнонаціоналістичних ультраправих угруповань у Києві та Львові з національними інтересами США”.

“Метою дезінформації є дискредитація США шляхом перекладання на неї вини за розвʼязання війни та відбілювання репутації Росії – країни-агресора”, – наголосили в ЦПД.

Варто додати, що німецька щоденна газета Junge Welt, що виходить у Берліні та вважається ворожою для конституційного порядку держави, опублікувала пропагандистський матеріал про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. У публікації не згадано ні про знищення Росією міста, ані про масові вбивства.

Нагадаємо, що спочатку на сайті видання Bild був заголовок “Росіяни підірвали величезну дамбу”, а потім його змінили на “В Україні підірвали величезну дамбу”.

Також минулого року відомий німецький журнал Der Spiegel випустив новий номер із заголовком “Він і є народ: чому так багато росіян підтримує Путіна”. На обкладинці номера зображений портрет президента РФ Володимира Путіна за яким стоїть чоловік у куртці з кольорами прапора Росії.