Американське видання The New Yourk Times в одній зі своїх останніх новин на тему "Азовсталі", цитуючи коментар нардепки від партії "Голос" Кіри Рудик, назвало її учасницею перемовин щодо звільнення захисників Маріуполя, заблокованих на заводі.

Про це повідомляють #Букви.

У коментарі The New York Times нардепка, коментуючи процес перемовин, заявила: “Ми хочемо доставити їх до третьої країни, наприклад, до Туреччини… Росія зараз проти. Але що ще ми можемо зробити у такій ситуації? Нам доведеться продовжити ці переговори”. Вона також додала, що не впевнена, чи достатньо в Україні полонених для обміну з Росією. При тому редакція видання її представила, як нардепкою та безпосередньо учасницею російсько-українських перемовин щодо звільнення полонених на “Азовсталі”.

На це відреагував радник голови Офісу президента, учасник переговорної делегації Михайло Подоляк. Він заявив, що Кіри Рудик у переговорних процесах немає та не було.

“Трохи дивно, коли з’являється подібна інформація на шпальтах провідних видань. Тому що ми відкриті, навіть занадто, і все можна перевірити в кількох джерелах. Але мені цілком зрозуміла природа подібної “інформації”. Адже без утаємниченого натяку від самого депутата під час найкрутіших “переговорів” у столичних барах з іноземним журналістом такі казуси не трапляються. Тобто людина відверто прибрехала, видаючи себе як мінімум за місцевого Бонда, який бере участь у всіх ключових подіях. Зрозуміло, разом зі своїм фетиш-автоматом”, – заявив Подоляк.

Він наголосив, що будь-які подібні заяви лише шкодять крихкому переговорному процесу.

Сама Кіра Рудик заявила, що вона не веде перемовин щодо звільнення полонених і не говорила про це у коментарі The New Yourk Times.

“Після багатьох запитів ЗМІ, повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з Азовсталі. Більше того, в статті Нью Йорк таймс про це нема ні слова”, – наголосила нардепка, виділивши текст зі словами “Kira Rudik, a member of parliament and leader of the Holos party, involved in negotiations about Azovstal” (народна депутатка, лідерка партії “Голос” Кіра Рудик, яка бере участь у переговорах щодо “Азовсталі” – прим. ред.).

Також нардепка написала, що теперішній проміжок часу є дуже чутливим і критичним у складній операції по звільненню наших людей. Вона закликала усіх бути максимально обережними у своєму поводженні з інформацією.