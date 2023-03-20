Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.

Про це повідомило BBC.

За словами Джеффрі Найса, який очолював обвинувачення у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, ордер змінить погляди іноземних лідерів на Путіна.

“Він залишатиметься ймовірним злочинцем, доки не постане перед судом або доки його не передадуть до суду та виправдають. Це видається вкрай малоймовірним, тому він залишатиметься ймовірним злочинцем до кінця свого життя”, – сказав він.

Прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордери “базуються на судово-медичних доказах, перевірці та тому, що було сказано цими двома особами”. Спочатку суд планував зберегти виданий ордер у таємниці, але оприлюднив його, аби спробувати зупинити подальші злочини.

“Не можна поводитися з дітьми як із військовою здобиччю, їх не можна депортувати, – сказав Хан. – Для такого злочину не потрібно бути юристом, потрібно бути просто людиною, щоб знати, наскільки це неприпустимо”.

Також він додав, що ніхто не думав, що Мілошевич, якого судили за воєнні злочини у Хорватії, Боснії та Косово в 1990-х роках, опиниться в Гаазі, щоб постати перед правосуддям.

“Тим, хто вважає, що можна вчинити злочин вдень і добре спати вночі, можливо, варто поцікавитися історією”, – сказав Хан.

Натомість у Росії заявляли, що будь-яке рішення МКС для них є “нікчемним”. Експрезидент РФ Дмитро Медведєв порівняв ордер з туалетним папером.

В Україні ж висловили подяку Каріму Хану та МКС за рішення висунути звинувачення проти “державного зла”.